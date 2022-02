Gf vip, Barù su Noemi: “Le devono tagliare le corde vocali". La replica della cantante

“Le devono tagliare le corde vocali!“, questo il commento di Barù Gaetani dopo aver ascoltato "Ti amo non lo so dire", brano portato dall'artista a Sanremo. Commento arrivato al destinatorio che, in maniera molto signorile ha risposto via social: "Non si può piacere a tutti però...perchè tutta questa violenza?".

Il contesto è stato quello del Gf vip. Gli autori del reality hanno deciso di far sentire ai concorrenti le canzoni in gara al Festival di Sanremo e tra i vari apprezzamenti, Barù ha sparato a zero definendo i brani da “fucilata nei C”.

Non solo, commentando le canzoni a letto con Jessica Selassié ha rincarato la dose: "Mamma mia, mi sono svegliato…ma di chi era la prima canzone?“. Alla risposta degli autori che si trattava di Noemi ha poi aggiunto la frase infelice: “Le devono tagliare le corde vocali!“.