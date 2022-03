"Mi fa sangue, ma...": così Barù ha scaricato ufficialmente Jessica al Gf Vip

Sul rapporto tra Barù e Jessica si è detto (e fantasticato) molto ma a fare un po' di chiarezza è il diretto interessato. In un confronto con Giucas Casella, infatti, Barù ha spiegato che la principessa le piace ma non in quel senso: "Mi piace come amica - ha sottolineato nelle ultime ore al Grande Fratello Vip - ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me”.

"Mi fa anche sangue ma..."

Giucas ha quindi cercato di andare a fondo sulla questione chiedendogli: "Non ti fa sangue?" e il nipote di Costantino della Gherardesca ha dichiarato"Bellissima, mi fa anche sangue, però secondo me vuole di più del sanguigno. La vedo una donna seria. Fammi uscir di qui, anche se non credo che la frequenterò".

Alla principessa non resta dunque che congelare il suo trasporto per Barù?