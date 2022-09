Gf Vip: ecco a quanto ammonta il cachet di Orietta Berti

E’ partita ieri la settima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini con al suo fianco le opinioniste Sonia Bruganelli, riconfermata nel ruolo, e la new entry Orietta Berti.

Il motivo della partecipazione di Orietta

Un volto nuovo per mettere d’accordo giovani e meno giovani, aveva spiegato il padrone di casa. Proprio la cantante aveva rivelato in un’intervista a Il Messaggere perché avesse accettato l’inedito ruolo di opinionista in un reality: “Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio Berlusconi mi hanno corteggiata a lungo”, aveva esordito la Berti, per poi arrivare al sodo, senza troppi giri di parole: “Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”. Queste le parole di Orietta che non ha avuto paura di manifestare le ragioni dietro la sua partecipazione al Grande Fratello.

Il cachet della Berti

In tanti si sono dunque chiesti a quanto ammonti il cachet stellare della cantante, per averla fatta così facilmente capitolare. A rispondere ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela sul portale Dagospia. “Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi. Tanti, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata”, si legge nel sito del magazine di gossip.

Dagospia fa poi i conti in tasca alla Berti. Considerando che il Gf Vip terminerà a marzo 2023 per un totale di 50 puntate, il cachet complessivo dell’artista arriverebbe ad oltre 500.000 euro, viene fatto notare: “Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro. E in ballo c’è anche uno show in due serate sempre su Canale 5, pagato a parte o rientrerà nel contratto con il Grande Fratello Vip?”.