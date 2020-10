Gf Vip, così la regia censura i concorrenti: "Di questo è vietato parlare" (VIDEO)

Il Grande Fratello Vip censura i concorrenti? Di certo c'è che ci sono argomenti che non devono essere toccati, come ad esempio la permanenza in albergo nei giorni precedenti all'ingresso nella Casa. Lo dimostra un siparietto avvenuto nella serata di ieri, quando la regia ha rimproverato i ragazzi di aver trattato la questione in una conversazione. "Non interessa al pubblico sapere dell’albergo prima dell’ingresso qua dentro. Vi era stato detto: è vietato", ha detto la redazione all'altoparlante.

L'episodio è avvenuto mentre gli inquilini stavano preparando la cena: il discorso si è spostato distrattamente proprio verso le giornate trascorse in hotel, ovvero quel momento in cui i 'vipponi' vengono preparati psicologicamente alla reclusione forzata nel loft di Cinecittà. L'iniziativa non è piaciuta alla regia, che li ha invitati a stoppare il discorso.

Gli altri casi di 'censura'

Non è la prima volta che i vip si trovano redarguiti dall'altoparlante. E' successo ad esempio alla contessa Patrizia De Black quando ha parlato dei centralini acquistati dal manager Lele Mora per far vincere un suo concorrente all'Isola dei Famosi. Un cambio di inquadratura è stato invece necessario quando Stefania Orlando, durante la diretta, ha dichiarato di assumere lo Xanax.