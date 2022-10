Amaurys Perez è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip 2022. Il cubano ed ex campione olimpico di pallanuoto ha, infatti, perso al televoto contro Pamela Prati, George Ciupilan e Giaele De Donà ed è dovuto uscire definitivamente dalla porta rossa del Grande Fratello Vip. Amaurys, noto al pubblico per il suo fisico statuario e le sue medaglie conquistate nella piscina della pallanuoto, è stato tra i protagonisti di questa edizione del Gf Vip portando sul piccolo schermo di Canale 5 i suoi valori, l'amore per i suoi figli e la sua moglie, la sua storia familiare fatta di grandi imprese sportive ma anche povertà e dolore.

Tra i suoi momenti più discussi durante il suo percorso del Grande Fratello VIp c'è stato il suo furibondo litigio con Charlie Gnocchi dove il pallanuotista ha alzato la voce lasciandosi andare a un momento di forte rabbia ma anche la sua bestemmia e i suoi svariati scatti d'ita. Tra i momenti più belli, invece, il dolcissimo incontro con la moglie Angela.

Queste le sue prime parole dopo l'eliminazione: "Sono felicissimo. Lo avevo chiesto io, sono felice di poter tornare a casa dai miei figli".