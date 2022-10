Gegia è la prima eliminata del Grande Fratello Vip 2022

Gegia è la prima concorrente a essere eliminata al televoto dalla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Finora, c'erano state solo eliminazioni volontarie come quella di Marco Bellavia che ha scatenato uno dei casi televisivi più accesi degli ultimi anni e quella di Sara Manfuso che ha provocato una lite accesa tra lei e Alfonso Signorini, oltre che due squalifiche, quella di Ginevra Lamborghini per il suo aver aizzato il bullismo nei confronti di Bellavia e quella di Giovanni Ciacci, decisa dal pubblico con un televoto flash sempre per il bullismo nei confronti di Marco Bellavia. All'ottava puntata, però, arriva la prima eliminazione ufficiale e a dover abbandonare la casa del Gf Vip per sempre è stata proprio Gegia.

La vippona, infatti, ha perso al televoto contro Attilio Romita, Nikita Pelizon, Sofia Giaele De Donà, Charlie Gnocchi ed è dovuta uscire definitivamente dall porta rossa.

Queste le sue prime parole dopo l'eliminazione: "Vado subito in Messico", in riferimento alla sua love-story con Mehmet, il misterioso fidanzato turco.

Chi è Gegia e il suo percorso all'interno della casa del Gf Vip

All'anagrafe Francesca Carmela Antonaci ma in arte Gegia è una comica italiana classe 1959. Trasferitasi a Roma da ragazzina Gegia studia al liceo classico e si dedica anche alla recitazione alla scuola Pietro Scharoff. Gegia ha anche conseguito due lauree all'Università La Sapienza di Roma: una in Lettere e l'altra in Psicologia. Nella casa questo personaggio ha fatto discutere fin da subito, soprattutto per il caso Marco Bellavia e il bullismo continuo nei suoi confronti e poi per la storia del fidanzato turco Mehmet che non si è ancora capito se esiste davvero oppure no. Tra i personaggi più controversi della casa, Gegia non è mai stata amata dai suoi colleghi vipponi, per le parole nei confronti di Marco Bellavia e i continui insulti alla sua persona ma anche fuori dalla casa la donna è stata oggetto di molte critiche da parte del pubblico che questa seria ha deciso proprio di eliminarla.