Gf Vip, Clarissa Selassié confessa: "Sono uscita con calciatori di Roma, Lazio e Juve"

Mentre la sorella Lucrezia continua il suo flirt con Manuel Bortuzzo, Clarissa Selassié ha confidato a Sophie Codegoni di aver frequentato diversi calciatori di serie A. Dall'interno della casa del Grande Fratello Vip, la giovane non ha fatto nomi, limitandosi a nominare le squadre di appartenenza dei giocatori.

E la regia stacca

"Se ho avuto degli sportivi? Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve". La regia Mediaset, a questo punto, ha staccato, onde evitare che Clarissa facesse nomi e cognomi in diretta televisiva, andando magari a coinvolgere giocatori con mogli e figli. All'interno della Casa, invece, Clarissa si considera single e disponibile. Anche se qualcuno che l'aspetta, fuori da quelle quattro mura, ci sarebbe.

Un amore c'è

“Qui non mi sto nemmeno trattenendo. Perché ad oggi qui dentro non c’è nessuno che mi piace sul serio. Se qui dentro trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente allora vado e rischio. Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima”, ha continuato la giovane. “Sarà lui quindi a trarre le sue conclusioni. Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, ‘se vai al GF Vip ti lascio’. Così l’ho lasciato io”.

Chi sarà mai l'amato senza nome? Tornerà sui suoi passi nel corso del reality, comparendo in casa al cospetto di Clarissa?