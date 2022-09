GF Vip, concorrenti sotto attacco: da Guenda Goria a Matteo Damante, volano accuse

Ieri, luned 19 settembre 2022, Canale 5 ha trasmesso la prima puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Una diretta tutta dedicata a presentare i vipponi che per diversi mesi popoleranno la casa più spiata d?Italia. Mentre il padrone di casa snocciolava il nuovo cast, da Antonino Spinalbese e Elenoire Ferruzzi, non si sono fatte attendere le reazioni da casa di altri volti noti. Stiamo parlando di rivali, nemici della prima ora, dei concorrenti di questa settima edizione che sui social non hanno mancato di manifestare il loro disappunto per alcuni ingressi.

Eliana Michelazzo su Pamela Prati

Immancabile il commento di Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, coinvolta nel Mark Caltagirone gate. La donna su Instagram ha dapprima postando un?Instagram story con la bocca cucita, come a voler mantenere il riserbo intorno allo scandalo, per poi sbottonarsi: ?Chissà se Pamela Prati troverà l?amore nella Casa. Intendo quello vero? Ne vedremo delle belle?, ha scritto sibillina la Michelazzo.

Il commento di Guenda Goria

Non si è fatta attendere nemmeno la stoccata di Guenda Goria verso Patrizia Rossetti. Il motivo sarebbe una frase che la regina delle televendite disse al tempo della partecipazione di Maria Teresa Ruta al reality show di Canale 5. Guenda fa notare su Instagram: ?Patrizia Rossetti disse su mamma: meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show. Patrizia benvenuta al GF Vip. La coerenza?. Insomma Guenda ha prontamente preso le difese della madre, sottolineando come la Rossetti abbia dapprima disprezzato il reality per poi varcare anche lei la famigerata porta rossa di Cinecittà.

La frecciatina di Matteo Diamante sull?ex

Non si è fatta attendere la stilettata di Matteo Diamante per la ex Nikita Pelizon. La modella nella clip di presentazione si è definita ?single, in cerca di una persona che mi tratti come una regina?. Definizione che tuttavia non corrisponderebbe alla realtà, secondo quanto riferito da Diamante. ?L?innominabile, sempre molto bella. Però io lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso. Però il lavoro ha sempre la precedenza. Già vista anche questa scena?, ha scritto il ragazzo su Instagram accusando velatamente la ex di fingersi single così da crearsi una love story per conquistare il favore del pubblico.