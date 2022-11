Gf Vip: ecco come il Covid è entrato nella Casa di Cinecittà

Il Covid è entrato nella Casa del Gf Vip. Si tratta di una diretta davvero unica ed inconsueta quella di questa sera del reality. Per la prima volta quattro vip del loft hanno contratto il virus. Nei giorni scorsi è stato reso noto che sono risultati positivi, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, oltre che Pamela Prati, eliminata nella scorsa puntata.

La showgirl sarda una volta arrivata in studio ha prontamente baciato in bocca il padrone di Casa Alfonso Signorini. Si temeva per l’incolumità del giornalista, che non è risultato positivo tanto da riuscire a condurre il programma. Il presentatore è fiducioso: “Abbiamo superato anche questa. E’ significativo, non bisogna abbassare la guardia, il tasso di infettività è molto alto”, ha esordito.

Come stanno i Vip

Sigorini ha tenuto ad informare i telespettatori sulle condizioni dei quattro vip risultati positivi. Gli inquilini del loft di Cinecittà sono stati posti in isolamento in hotel ed il televoto è stato sospeso. Durante la diretta è possibile conoscere le loro condizioni. Patrizia Rossetti è stata la prima ad accusare i sintomi: “Ho un po’ di tosse e raffreddore. La febbre mi è partita subito”.

In isolamento anche Charlie Gnocchi: “Bene, ci trattano bene, mi hanno portato i pastelli ed ho fatto un disegno”, dice l’uomo che per intrattenersi ha realizzato un ritratto di Signorini ed Orietta Berti. Luca Onestini è invece asintomatico: “Sono il classico asintomatico. Non ho avuto nessun sintomo, ma sono positivo, spero passi presto”, dice. Attilio Romita è tra i vipponi più provati: “Ho avuto tanta febbre. Prendo tante pillole tutti i giorni, ho ancora la febbre. Spero che in Casa sentano la nostra mancanza”, ha asserito il giornalista.

La parola al medico

Ma la domanda che tutti si fanno è come hanno fatto i vipponi pur essendo isolati ad essersi infettati? “Si possono fare congetture, ma è utile avere un parere illustre di chi ne sa più di noi. Io dico sempre che noi siamo una casa tra le case e nelle case degli italiani in tanti vengono colpiti dal Covid”, ha spiegato Alfonso, che poi ha dato la parola al Professor Andrea Gori, direttore del reparto malattie infettive del policlinico di Milano: “Il problema è che qualche contatto è verosimile ci sia stato con i nuovi ingressi. Dovete considerare che nonostante i protocolli l’attendibilità dei tamponi con pochi sintomi è bassa. E’ probabile che tamponi effettuati su asintomatici risultino falsamente negativi anche se sono positivi”, ha spiegato il medico. E’ dunque presumibile che il Covid sia stano portato in Casa dai uno dei nuovi ingressi.