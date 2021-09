GF Vip: Cristiano Malgioglio vs. Katia Ricciarelli per il "sembri ricchi*ne" ad Alex Belli

Questa sera, nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, si conoscerà l'eventuale destino di Katia Ricciarelli, scivolata in battute etichettate come "omofobe" sui social. Il soprano ha definito "un poco ricchi*ne" Alex Belli a causa della sua coloratissima camicia. Apriti cielo.

Malgioglio vs. Ricciarelli

Tra i migliaia di tweet piovuti sull'ex moglie di Pippo Baudo spicca quello di Cristiano Malgioglio, ex concorrente ed opinionista del Grande Fratello, da stasera su Rai1 in qualità di giudice di Tale e Quale Show. "Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani", ha cinguettato il paroliere. "Mi dispiace di questa tua scivolata...certamente non buon gusto. Anzi!", ha concluso Malgioglio, travolto dai like. Ricciarelli, va ricordato, che ha commesso un'altra clamorosa gaffe dinanzi a Manuel Bortuzzo, definendo 'paralitiche' le altre ragazze della casa. Verranno presi provvedimenti dal Grande Fratello o ci si limiterà alla tradizionale tirata d'orecchie del conduttore?

Seconda puntata del Gf Vip che andrà a scontrarsi con il ritorno di Tale e Quale Show, per quella che si potrebbe definire la prima vera sfida Auditel di stagione. Chi la spunterà tra Carlo Conti e Alfonso Signorini? Lo scorso anno, era il 18 settembre 2020, vinse nettamente Rai 1. 3.524.000 telespettatori e il 18,90% di share per Tale e Quale, contro i 2.440.000 telespettatori e il 14,77% di share per il GF.

Gf Vip, chi è Katia Ricciarelli: la bellissima carriera da soprano e l'amore con Pippo Baudo