Gf Vip: dolci effusioni tra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon

Non c’è Gf Vip che si rispetti senza nuovi amori. Dopo Antonino Spinalbese e Giaele De Donà pare si stia assistendo alla nascita di un’altra coppia. Stiamo parlando di Nikita Pellizon e Daniele Dal Moro, tra cui è scoccato il primo bacio.

Il primo bacio

Tra i due c’è sempre stata una particolare intesa e ieri il Gf ha voluto sfidare i ragazzi organizzando il gioco “obbligo o verità”. Daniele ha fatto girare la bottiglia, che si è fermata su “bacio", subito dopo il bel veronese ha estratto un bigliettino dall’urna, con sù scritto il nome della coinquilina da baciare, niente di meno che Nikita. L’influencer non si è fatta pregare, è stata al gioco e i due si sono scambiati un bacio appassionato sotto lo sguardo vigile degli altri concorrenti che li incitavano: “Non vediamo la lingua”. Daniele non è sembrato affatto dispiaciuto quando ha scoperto di dover baciare Nikita e anche la ragazza è apparsa soddisfatta dell’effusione.

I due hanno rotto gli indugi e in quel bacio, dato quasi per scherzo, devono aver trovato molta sintonia, tanto che nel corso della notte Daniele e Nikita si sarebbero chiusi in confessionale per baciarsi di nuovo, lontano da occhi indiscreti. Questa volta pare si sia trattato di baci più spinti e passionali rispetto a quelli scambiati difronte agli altri vipponi. D’altronde, nelle puntate scorse la Pelizon aveva dichiarato che uno dei coinquilini della Casa le piaceva molto fisicamente, e pare si trattasse proprio di Daniele.

L’influsso di Elenoire Ferruzzi

Ma non solo, l’influencer si è sempre sentita molto in sintonia con il veronese, tuttavia ha preferito non avvicinarsi troppo a lui per non mandare su tutte le furie Elenoire, innamoratissima di Dal Moro: “Guarda io ho paura ad avvicinarmi a Daniele certe volte. Questo perché vedo subito lo sguardo di Elenoire che cambia. E in molte l’abbiamo già detto questo. […] Un interesse per un ragazzo qui dentro? Ho un interesse fisico. No, con Daniele mi ritrovo molto nella sua storia. Sento delle cose che abbiamo in comune. Viviamo da soli da tanto tempo. Sentirsi da soli, arrangiarsi da soli, avere i nostri demoni. Abbiamo certe cose che dobbiamo superare. Questo mi accomuna molto a lui. Mi ci rivedo a livello di interno, sul piano emotivo. Per il percorso di vita in comune. Mi viene da abbracciarlo se lo vedo giù di morale. Quindi una persona mi ha colpito sul fisico, ma nessuno su tutti i punti”, asseriva la Pellizon. Ora che la Ferruzzi ha lasciato il loft di Cinecittà Nikita si è potuta avvicinare a Daniele. Chissà quale sarà stata la reazione dell’icona LGBT nel vederli insieme.