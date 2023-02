Gf Vip, Daniele rivede Martina e si illumina: “Per me è speciale”. Oriana furiosa

Dopo tre eliminazioni in altrettante puntate, al Gf Vip è tempo di volti nuovi. Nella puntata in onda lunedì 6 febbraio, infatti, Signorini ha aperto le porte della Casa a tre ex fidanzati di concorrenti del game di Canale 5, in quello che potrebbe essere il colpo di grazie ai fragili equilibri nati in questi mesi tra i vipponi. La prima new entry ad irrompere a Cinecittà è Martina Nasoni, vecchia fiamma di Daniele Dal Moro, spedita nel loft dei vipponi dal demiurgo del Grande Fratello con una mission ben precisa: mettere alla prova il rapporto nascente tra l’imprenditore veneto e Oriana Marzoli, che naturalmente ha mostrato di non gradire l’arrivo della nuova rivale

Gf Vip: entra Martina Nasoni, l’ex di Daniele Dal Moro

Per Oriana, in realtà, la puntata era iniziata nel migliore dei modi, con una tenera clip mostratale da Signorini dedicata al suo feeling speciale con Daniele, con tanto di sua confessione a cuore aperto: “Penso che lui provi qualcosa per me, anche se non lo dice. Anche io sono presa: non me lo aspettavo, ma quando sto con lui mi sento me stessa, cosa che non mi capitava con Antonino”. Un momento tenero e intenso, guastato però con perfidia dagli autori del reality, che poco dopo hanno spedito in giardino Martina, vincitrice del Grande Fratello 2019, programma nel quale iniziò la sua love story con Daniele: “Il nostro amore è nato in maniera libera e spontanea”, ha svelato la 24enne umbra, che entra al Gf Vip 7 in qualità di ospite speciale con Matteo Diamante (ex di Nikita) e Ivana Mrazova (ex di Onestini). Per poi aggiungere: “Non credo che tra Oriana e Daniele sia amore vero. Certo, vedo del trasporto e dell’attrazione fisica, ma per come lo conosco non penso che siano fatti l’uno per l’altra”.

Oriana furiosa: parolaccia in diretta

Signorini poi ha chiamato in scena Daniele, che ha confermato il rapporto speciale avuto con Martina: “Le ho sempre voluto molto bene. Probabilmente è arrivata in un momento della mia vita in cui non ero pronto a un certo tipo di legame, ma la considero una persona speciale”. Stuzzicato dal conduttore sul dualismo tra Martina e Oriana, Daniele è stato poi netto nel differenziare le due storie, lasciando intendere che la sua vecchia fiamma occupa ancora un posto riservato nel suo cuore: “Quello che c’è stato tra me e Martina non è paragonabile a quello che c’è ora con Oriana. Con Martina il coinvolgimento era molto forte”. Parole nette, che ovviamente hanno lasciato di stucco Oriana che, invitata da Signorini a raggiungere i due in giardino, è apparsa letteralmente furiosa. “La solita mer**”, ha sbottato la concorrente spagnola. “Non so che volete da me. Mi mettete in mezzo a queste cose. Non mi va di stare qui a sentire queste cose tra loro. Non ce la faccio più. Prima Ginevra, ora Martina. Ma dai basta!”.