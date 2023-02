Gf Vip, Martina fa esplodere la crisi tra Daniele e Oriana

Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip non si è parlato solo di Nicole, Edoardo e Antonella, ma anche della dinamica che si è venuta a creare tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che nella casa più famosa della TV si sono avvicinati e poi allontanati a causa dell'entrata nel reality show di Martina Nasoni, la ex del modello. Alfonso Signorini ha pensato bene di condividere in diretta un video che mostra tutta la storia fra i due e i cambiamenti degli ultimi giorni, ed è evidente la paura di Oriana di perdere il suo innamorato.

Alfonso Signorini: Perché la relazione è cambiata?

Come sempre Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l'occasione di saperne di più, di capire il motivo per cui la loro relazione, in apparenza idilliaca, non sembra più così passionale e coinvolgente come un tempo. Per tutta risposta Oriana ha riferito che in realtà nel video "quello che abbiamo visto è che sto bene con lui. Io sto benissimo con lui, ma per tre giorni non l'ho sentito vicino: non mi dava attenzioni. Ho provato a non dire nulla, ma dopo la scorsa puntata ho sentito la necessità di dirgli che ho bisogno di lui". Ha fatto eco Daniele: "Non abbiamo litigato. Abbiamo parlato per un paio di ore. Lei mi ha detto che ha sentito un forte distacco. In questi tre giorni io sono stato bene, sono stato me stesso e non ho fatto nulla per farle credere che fosse cambiato qualcosa."

Dopo le parole del modello, Signorini ha lanciato un video che rivela la causa per cui Oriana si è ingelosita: si trattava di uno scherzo che Dal Moro aveva fatto a Martina - la sua ex e new entry del programma della scorsa settimana - suscitando così in lei emozioni contrastanti. Già nella scorsa puntata, quando l'aveva vista fare il suo ingresso nella casa, non aveva reagito bene, e ora dal video si evince che lei si è sentita trascurata. L'abbiamo sentita dire "Ora non mi parla più. Non esiste: per me "ciao!". Ora fai mezza pace con l'altra?". Daniele non ha mancato di ribattere: "Anche dovessi decidere di riallacciare un rapporto con Martina non ci sarebbe nulla di male, sarebbe una mia scelta", ma in ogni caso tutto è bene ciò che finisce bene.

Daniele e Oriana dopo il video al Gf Vip

In conclusione infatti si è capito che Oriana aveva "perdonato" il suo uomo dieci minuti dopo lo scherzo nei confronti di Martina: "Mi aveva detto che non avevano fatto pace e mi sono rilassata. Al momento non ci parliamo, ha detto che ne avremmo parlato oggi in puntata". "Quello del video è stato uno scherzo. Comunque vedo una Oriana interessata", ha riferito Daniele, che aveva fatto il gavettone a Martina per vendicarsi della Nasoni: lo aveva svegliato insieme a Nikita e Antonella. La speranza per un lieto fine si è accesa con la domanda di Alfonso Signorini "alla fine tornerai a parlare con Oriana?" e la relativa risposta del modello: "Questo assolutamente sì".