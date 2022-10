Gf Vip, Edoardo Donnamaria a rischio: accusato di bestemmia

Al Gf Vip uno dei timori pi grandi per i concorrenti è quello di pronunciare fortuitamente una bestemmia. In quel caso la squalifica è immediata. Già nei giorni scorsi era circolata la voce che Charlie Gnocchi avesse pronunciato parole blasfeme. Tuttavia l?audio non è così limpido da poter accertare che si sia trattato proprio di una frase inopportuna.

Edoardo Donnamaria sotto accusa

Nella giornata odierna un altro vippone si è macchiato dell?ipotesi blasfemia. Si tratta di Edoardo Donnamaria, l?indiscrezione è cominciata a circolare sui social. In un video diffuso su Twitter da un utente è possibile vedere il ragazzo mentre conversa con Giaele, Antonella e Antonino in giardino. Ad un certo punto Donnamaria si lascia andare ad un?uscita che ha confuso il pubblico.

I commentatori di Twitter si domandano se il volto di Forum abbia davvero pronunciato effettivamente una frase inopportuna. C?è chi asserisce che Donnamaria abbia detto qualcosa di similare, ma non propriamente una bastemmia: ?Io sento porcoddue?, sostiene un utente. ?Dice p***a t***a?, scrive un altro. Secondo qualcun altro il 27enne non ha detto nulla di inappropriato: ?Ma quando mai!?, dice un commentatore. ?Non vi inventate stro****?, gli fa eco un altro.

La puntata di stasera

Insomma per ora nulla di certo. Dovremo attendere la puntata di stasera per saperne di più. Si preannuncia infatti una diretta piuttosto frizzante, visto che Marco Bellavia farà ritorno nella Casa più spiata d'Italia per l?attesissima resa dei conti con i coinquilini tacciati di bullismo. Ma non solo, potrebbero essere presi seri provvedimenti anche verso altri concorrenti. Proprio Wilma Goich ha contravvenuto al regolamento allontanando il microfono e mettendo a punto strategie con le altre coinquiline per le nomination. Dei comportamenti non consentiti dalle normative del reality, così come le esternazioni blasfeme.