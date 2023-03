Gf Vip, Edoardo Donnamaria squalificato: Antonella in lacrime

Nuovo provvedimento disciplinare nella casa del Grande Fratello Vip: ancora una volta la linea di confine non è stata rispettata, e in questa occasione c'è stata una squalifca scioccante. Edoardo Donnamaria ha lasciato il programma dopo la sua convocazione nella Mistery Room a causa di una reazione ingiustificabile nei confronti di Antonella; una scena così accesa che lo stesso Signorini ha preferito non mostrare il video in prima serata. "È venuta a mancare la correttezza, e quando non c'è" - a detta di Signorini - "non è tollerabile".

Il provvedimento disciplinare

La squalifica è arrivata dopo l'ammonizione di Tavassi per una stecca da biliardo scaraventata con rabbia a terra e una successiva imprecazione da parte sua. Il discorso sembrava essersi chiuso il 6 marzo con il rimprovero di Signorini sul comportamento deplorevole tenuto in diretta, ma dopo l'avvertimento al gieffino, il conduttore ha rivelato che un altro concorrente l'aveva fatta davvero grossa. Quando è stato chiesto se qualcuno fosse stato protagonista di atteggiamenti inaccettabili nei giorni precedenti, Donnamaria ha alzato la mano.

"Mai avrei voluto che tu stasera alzassi quella mano", ha detto Signorini una volta che Edoardo è arrivato in Mistery. "Ne avevamo parlato: sono venuto personamente un pomeriggio in confessionale. Mi hai confessato di essere arrivato un po' al limite, ma purtroppo ieri pomeriggio hai alzato il tiro contro Antonella. Hai superato il limite che vi avevo imposto. Sei stato richiamato più volte. Non avrei mai voluto vedere quella scena. Mi spieghi perché?"

"Dopo quella chiacchierata con te mi sono controllato di più, ma in quel momento non era facile. Non avevo ricevuto da lei il riscontro che mi aspettavo, ero molto amareggiato", ha risposto Donnamaria prima che arrivasse la busta nera con la seguente dicitura: "sei ufficialmente squalificato". Per tutta risposta, il conduttore radiofonico ha detto di non sapere cosa dire e di essere molto dispiaciuto per quanto accaduto, "soprattutto per Antonella perché non se lo meritava".

La reazione di Antonella e il saluto finale

Dalla casa del Gf Vip, dove tutti erano in ascolto, Antonella si è data la colpa in diretta, ma Milena Miconi è intervenuta: "Non lo giustificare. Ognuno è responsabile delle proprie azioni". Da queste parole Signorini ha ripreso il discorso, alleviando il pensiero negativo che ha pervaso l'anima di Antonella inducendola a piangere a dirotto: "Edoardo è una persona responsabile. Si è assunto ogni responsabilità di quanto è successo. Non darti colpe che non hai", ha spiegato il conduttore.

I Donnalisi si sono incontrati e abbracciati, dando vita a un momento ricco di pathos. Vedendo la sua fidanzata piangere, Edoardo l'ha rassicurata: "Non sto andando in guerra, vado a casa. Ti ho lasciato il posto in finale".

Alla fine a qualcosa il Grande Fratello Vip è servito, perché "Edo esce ma i Donnalisi restano". Queste le parole di Signorini, e Donnamaria non lo ha certo smetito: "Per me l'obiettivo non era arrivare in finale, ma uscire di qua con Antonella. Almeno ci allontaniamo in un periodo positivo per noi". Dopo tutto ciò che è successo fra i due in questi sei mesi, Antonella ha dato speranze per il futuro della coppia: "subito", ha risposto l'influencer alla domanda del conduttore sul suo interesse nel rivedere Edoardo quando tutto sarà finito.