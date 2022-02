Gf vip, l'ex marito di Delia contro Alex Belli: "Preoccupato per lei, è manipolata"

“Sono molto preoccupato per la mia ex moglie". Marco Nerozzi, esprime alla stampa tutta la sua preoccupazione nel vedere come Delia Duran subisca gli atteggiamenti e le reazioni di Alex Belli. L'ex marito della venezueluana, in una recente intervista al settimanale Di Più Tv parla di come Belli l'abbia umiliata pubblicamente: "Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento".

Maltrattamenti? Storia inventata da Belli

Secondo Nerozzi, Belli è “un uomo falso” e manipolatore. Solo dopo che Delia Duran ha iniziato a frequentare Belli, la gieffina ha accusato l’ex marito di maltrattamenti, storia che secondo Nerozzi sarebbe frutto dell'immaginazione di Belli che l'avrebbe sceneggiato il tutto per creare interesse e gossip su di loro. "Delia è soltanto vittima in questa storia”, ha replicato.

Sempre secondo Nerozzi Delia è confusa e avrebbe bisogno di seguire un percorso terapeutico per liberarsi Alex Belli.