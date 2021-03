GF Vip, che cena dopo la finale! Zorzi in tacchi a spillo, Pierpaolo e Giulia in love (FOTO/VIDEO)

Grande festa (con i dovuti tamponi a causa dell'emergenza coronavirus) ieri sera dopo la vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. A condividere alcune immagini di quanto accaduto in nottata sono proprio gli ex concorrenti del reality show di Canale 5. Una serata per celebrare il trionfo dell'influencer milanese, dato per vincitore annunciato sin dall'inizio di questa stagione e, al tempo stesso, l'edizione più lunga di sempre della versione celebrity del programma.

La cena dopo la finale del Gf Vip

Ad immortalare su Instagram la serata è Cecilia Capriotti, ovvero una degli oltre trenta inquilini che si sono avvicendati nella Casa in questi mesi, da ottobre a marzo. A causa delle misure imposte del coronavirus, la tradizionale festa di fine produzione è stata ridimensionata ad una cena con i protagonisti più vicini al programma: va precisato che, com'è noto, tutti i volti tv si sottopongono a tampone prima di entrare negli studi.

Nei video pubblicati online, Tommaso appare comprensibilmente su di giri: dall'alto di un paio di scarpe rosse con tacchi a spillo, il 25enne fa show per tutti i suoi ex coinquilini inneggiando al trionfo di ieri sera. Poco prima di lui arriva alla festa anche Dayane Mello, terza classificata e celebrata da tutti come la guerriera di questa edizione, in virtù del suo forte temperamento: da sottolineare come la modella brasiliana sia rimasta in gioco dopo la scomparsa del fratello Lucas.

Al tavolo con Cecilia c'è anche Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, qui per accogliere il compagno dopo cinque mesi di lontananza. Presente anche Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, di cui lo stesso Tommaso si è infatuato all'inizio della trasmissione. E ancora Maria Teresa Ruta, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò.

Si ritagliano invece un po' di intimità Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, ormai inseparabili. I due si immortalano su Instagram nel loro primo bacio 'social' dopo la conoscenza avvenuta proprio all'interno del programma: è grazie a lei che Pierpa, ex velino di Striscia la Notizia, è riuscito a dimenticare il 'due di picche' che gli ha rifilato l'ex concorrente Elisabetta Gregoraci.

Il messaggio di Gaia, sorella di Tommaso Zorzi

A festeggiare, seppur a distanza, Tommaso, c'è la sorella Gaia (che molti vogliono in pole position per la prossima edizione del reality show): "Che siate d'accordo o non d'accordo, Tommaso e Dayane hanno segnato questa edizione del Gf Vip".

In basso, foto e video della cena dopo la finale del Grande Fratello Vip