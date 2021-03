Gf Vip, le anticipazioni della finale: concorrenti in sfida e montepremi

Stasera, lunedì 1 marzo, in prima serata su Canale 5 la finale di “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Ecco tutte le anticipazioni dell'ultima puntata, attesissima del pubblico dopo mesi di messa in onda.

Le anticipazioni della finale di oggi 1 marzo 2021

Era il 14 settembre scorso quando la Porta Rossa della Casa di Cinecittà si apriva per dare il benvenuto ai “vipponi”. Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore.

La finale è già iniziata: i primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e Tommaso; il vincitore si confronterà con Dayane, Pierpaolo e Stefania per aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro.

Quella di domani sarà una serata piena di emozioni a iniziare da una sigla spettacolare che porterà i protagonisti e il pubblico a spasso nel tempo, proprio come ha fatto questa quinta edizione da record di “Grande Fratello Vip”.

Chi vince il Gf Vip?

Tra i favoriti alla vittoria, secondo i diversi siti di scommesse online, ci sono Dayane Mello e Tommaso Zorzi. E' la showgirl brasiliana, in particolare, ad essere la più indicata per il podio, quotata a 2.0. In occasione del suo percorso al Gf Vip si è trovata al centro di diverse dinamiche: oltre alla liaison (finita male) con la coinquilina Rosalinda, anche il polverone sollevato dai presunti voti truccati arrivati dall'esterno; va inoltre precisato che la modella ha deciso di rimanere in gioco nonostante la morte del fratello avvenuta proprio durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà.

Al secondo posto tra i favoriti, c'è poi Tommaso Zorzi, quotato ad 1.70: da subito l'influencer milanese si è attestato come uno dei protagonisti più chiacchierati del reality show, tanto che la stessa Maria De Filippi è intervenuta in diretta per manifestargli tutto il suo apprezzamento (e pare che stia pensando di includerlo in uno dei suoi programmi).

Apprezzatissima dal pubblico anche Stefania Orlando, che però non sarebbe tra i favoriti al primo posto: legatissima a Zorzi, nel corso della sua esperienza al Grande Fratello ha mostrato un lato umano ed inedito di sé, fatto di equilibrio e grande sensibilità nel rapporto con gli altri coinquilini.

Quanto ad Andrea Zelletta, invece, ad essere apprezzata è stata la sua discrezione: poco incline a partecipare alle dinamiche di gossip, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto parlare unicamente per i presunti tradimenti (presto smentiti) ai danni della fidanzata Natalia Paragoni: rumors che presto sono stati silenziati dalla solidità del loro rapporto. Nonostante la moderazione con cui ha portato avanti il suo percorso, però, sembra che sia il vip meno favorito alla vittoria.