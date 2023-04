Gf Vip, il recap della finalissima: vincitrice, classifica e sorprese

La finalissima non ha mancato di emozionare il suo pubblico, creando tanta suspense per quanto riguarda i televoti flash e grandi gioie grazie alle sorprese dedicate ai Vipponi, tutte differenti e tutte, in un modo o nell’altro, emotivamente coinvolgenti. Prima di segnalare i momenti più salienti della puntata finale del Gf Vip, ricordiamo i 6 finalisti dell’edizione 2022/2023: Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Alberto de Pisis, Edoardo Tavassi e Sofia Giaele De Donà. Milena Miconi, invece, è stata eliminata al primo televoto della serata, sconfitta da de Pisis.

I momento salienti della finale del Grande Fratello Vip 2022/2023

Il freeze iniziale: i gieffini sono pronti per l’aperitivo, ma il freeze li interrompe e Signorini entra nella Casa per augurare a tutti una meravigliosa finale e parlare bene di ognuno di loro, anche se per Tavassi aggiunge: “Magari un po’ di buon senso in più…”.

Il sesto finalista: Milena Miconi o Alberto de Pisis? Il pubblico sceglie di salvare Alberto.

Le tre coppie per il televoto: Ognuno dei Vipponi deve passare dal televoto e chi pescherà il piramidale con base dorata avrà il vantaggio di scegliere chi sfidare. Alberto sfida Giaele, Micol sfida Nikita, mentre Oriana e Tavassi sono la terza coppia.

Le sorprese più belle della finale: la prima è per Nikita, che rivede i genitori, i quali non erano entusiasti della sua partecipazione al programma ma ora si dicono orgogliosi del suo percorso. Con loro anche i suoi fratelli; Micol incontra la sorella Clizia da dietro un vetro che le divide, e poi nel cortiletto abbraccia il padre e i fratelli, e presenta Tavassi alla famiglia; Tavassi rivede prima i due fratelli, due ragazzi solari e divertenti, e poi il padre il quale ha passato un periodo difficile, così complicato che il vip piange dall’emozione durante l’incontro; Oriana riabbraccia la madre, che le dice: “Sei uscita da quella spirale dalla quale non riuscivi a uscire da sola, e ora ce l’hai fatta: hai imparato ad accettare i no”. Tutto ciò solo dopo aver ballato “Las Divinas” con un corpo di ballerini; infine Giale si emoziona vedendo Brad, il suo fidanzato, per la prima volta dal suo ingresso nella Casa.

Le eliminazioni: la prima a essere eliminata dalla finale è Micol Incorvaia (contro Nikita), il secondo è Edoardo Tavassi (contro Oriana) e la terza è Giaele (contro Alberto De Pisis)

La classifica e il vincitore

Siamo al penultimo televoto della serata, che decreta l’eliminazione di Alberto de Pisis. Lo scontro è ora tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, e il pubblico sceglie Nikita!