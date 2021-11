GF Vip, Francesca Cipriani: "Io bullizzata, avevo una malformazione"

Una nottata di confessioni, quella vissuta da Francesca Cipriani all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. L'ex Pupa si è infatti confidata a Carmen Russo e Manila Nazzaro, rivelando loro di aver subito bullismo, in tenera età, e di aver ceduto alla chirurgia per risolvere un serio problema.

La rivelazione

“La gente giudica e non sa tante cose", ha sottolineato Francesca. "Sul mio aspetto ne dicono di tutti i colori, ma io ho sofferto moltissimo. Ad esempio avevo una brutta malformazione al décolleté e da lì ho iniziato a ritoccarlo". Cipriani ha rivelato di essere stata anche "bullizzata", e di aver passato "anni non belli ma ora sono felice". A consigliarle l'intervento al seno per rimediare alla malformazione il suo stesso medico: "mia madre era d’accordo. Sì, era proprio una cosa evidente".

Soleil attacca sulla Cina

Intervento dopo intervento il décolleté di Francesca è arrivato ad una decima, che lei rivendica oggi con orgoglio. Nel frattempo nelle ultime ore la showgirl ha scatenato polemiche social per una sua infelice frase, da molti definita razzista e straboccante luoghi comuni. “Non prendere esempio dalla Cina perché mangiano pure i cani e i gatti non è un buon esempio”, ha tuonato Cipriani durante la cena. Dura e immediata la replica di Soleil: "Non si giudica il cibo di un’altra cultura. Certo, i cani e i gatti è una cosa brutta per noi, io non lo farei mai, ma non si giudica. La cucina cinese è una delle più prelibate al mondo, quindi non si può dire che sono di cattivo esempio.”