Gf Vip, Giaele è la terza finalista, Antonella eliminata: "C'entra mia madre"

Non è una sorpresa che Sofia Giaele De Donà sia stata eletta terza finalista del Grande Fratello Vip. D’altronde le percentuali parlavano già chiaro: ha ottenuto circa il 48% dei voti in questi ultimi quattro giorni, surclassando di gran lunga tutte le sue avversarie. A colpire infatti è stata la reazione della gieffina, che nel salone, vicino ai suoi compagni di avventura, è esplosa di gioia, saltando, urlando e abbracciando tutti: “Non mi sembra vero, sto tremando! Grazie, grazie, grazie!”, ha detto la donna con la voce rotta dall’emozione.

Le tre finaliste del Grande Fratello Vip - Giaele, Micol e Oriana - si sono unite in un momento di felicità tutto loro: urla, salti e risate a non finire, che hanno reso la “vittoria” di Giaele ancora più emozionante e coinvolgente. “Non mi sembra vero, ma siamo sicuri?”, ha detto la gieffina in un secondo momento, quando l’entusiasmo degli altri concorrenti ha lasciato spazio alla sua gioia.

Antonella eliminata

Grandi feste per la finalista, ma nel corso della serata c’è stata anche un’eliminazione, la più inattesa di sempre: Antonella Fiordelisi ha dovuto lasciare il programma, e pare che la causa sia da attribuire soprattutto alla lettera che la madre ha postato sui social tramite il profilo Instagram dell’influencer e con cui ha invitato i suoi fan a non salvarla. Non è un caso, quindi, che al televoto Antonella abbia ottenuto solo l’8% dei voti. La ex gieffina, una volta scoperto cosa aveva combinato la madre in quanto preoccupata per lei, ha detto: “La capisco, però sono cose mie. Se poi decido di rimanere vuol dire che voglio arrivare fino in fondo”. Per fortuna, Antonella ha accettato il verdetto con serenità, nonostante il suo disappunto per l’atteggiamento della madre, che sembra aver già perdonato. D’altra parte, lei stessa aveva intuito che la madre c'entrasse qualcosa nel risultato del televoto.

Le parole delle finaliste del Gf Vip

Le due finaliste - Micol e Oriana - hanno detto la loro sulla sua uscita di scena. La prima ha ammesso di essere ancora convinta che Antonella arriverà in finale, aggiungendo che l’indomani si sveglierà con il sorriso, un po’ come Biancaneve, con gli uccellini che cinguettano di gioia. Oriana invece ha pensato, seppure in un primo momento, che l’eliminazione dell’influencer fosse un altro scherzo organizzato da Signorini, e in seguito ha rivelato: “Non sono dispiaciuta per niente”.