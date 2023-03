Gf Vip, sorpresa per Giaele: "Dedico questa finale a lei"

Dedica la finale a sua madre, Giaele. Una donna forte, che ha trovato un motivo in più per rialzarsi guardando la figlia crescere e farsi strada nel Grande Fratello Vip. Il risultato del televoto ha fatto il resto, con la gieffina già commossa di suo e tante emozioni da digerire, alle quali si è aggiunta anche la visita di sua nonna, Marilena. Ora è davanti a lei per farle una sorpresa, ma non sa che la vera felicità deve ancora arrivare. È il momento del freeze, e Marilena, una donna energica e solare, inizia a parlare, congratulandosi con lei per il risultato raggiunto: “Sei arrivata in finale! Sei bravissima, dolcissima. Sei l’amore di tua nonna. Tutta la famiglia ti sostiene".

È finito il momento “freeze”, e Giaele chiede subito della madre, e lo fa con una voce più acuta del solito, senza aspettare che la nonna finisca il suo discorso: “Sta bene, ti segue giorno e notte. Ormai si sente una vip: tutti la fermano e le chiedono di te”. La terza finalista appare visibilmente emozionata, e quando la madre entra nella stanza il suo volto si illumina, si accende come una lampadina, come qualcuno che ha appena assistito a un miracolo e non riesce a credere ai propri occhi. La madre è lì, davanti a lei, seduta sulla sua carrozzina, e Giaele non riesce a fermare il suo entusiasmo.

Le parole della mamma

La gioia di Giaele è palese, ed è difficile non provare empatia per una reazione così accentuata e colma d’amore, lo stesso sentimento che si legge negli occhi della madre. “Amore, ti voglio benissimo. Sei stupenda. Sei grande, e ho visto qui fuori la premiazione. All’inizio eravamo un po’ incerti su questo percorso, ma hai reagito alla grande. Adesso siamo tutti molto felici!”, le dice. Le due si mancano a vicenda, e se lo dicono senza ansie né paure prima dell’intervento del nonno, che aspetta il suo turno dietro la sedia a rotelle della figlia.

È il nonno a parlare adesso: “Siamo tutti orgogliosi di te. Se vedi Orietta, ringraziala per noi, perché ti ha sempre protetta. Ringrazia anche Sonia: le critiche costruttive sono importanti, e Alfonso, perché tua mamma si stava lasciando andare, ma ora..”

La vera sorpresa

Il conduttore le confessa che la madre chiamava ogni giorno in redazione per sapere come stesse la figlia e che, seguendo il programma, si è sentita piena di energia ogni giorno di più ed è diventata ancora più forte. È in questo momento che la donna ha preso parola per rivelare a Giaele di avere una sorpresa per lei: “Sto iniziando ad alzarmi, a camminare. Giaele è euforica, non riesce a credere a ciò che sta sentendo. “Con due persone a tenermi, però, te lo dico”, ha aggiunto prima di essere invitata da Signorini in studio a seguire la finalissima per poterla abbracciare di persona. "Giaele, non preoccuparti. Brad ti ama tantissimo. Continua così, arriva alla fine e vinci, che poi avrai tutto”, ha concluso la mamma.