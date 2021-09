Gf Vip, Gianmaria Antinolfi svela un segreto a Miriana Trevisan: "Speriamo non si sia sentito" (VIDEO)

Mistero al Grande Fratello Vip! Sui social impazza un video di un minuto in cui Gianmaria Antinolfi spiffera un segreto a Miriana Trevisan. Il manager napoletano elude i microfoni, per poi lasciarsi andare ad una lunga confessione.

Cosa si son detti?

Cronometro alla mano 27 lunghissimi secondi attaccato all'orecchio dell'ex volto di Non è la Rai, basita da quanto ascoltato. “Speriamo non si sia sentita perché è pesante“, ha commentato Miriana, con Gianmaria a rassicurarla: “L’ho detta solo a te questa cosa“. Alfonso Signorini chiederà lumi nel corso della prossima diretta del Gf Vip? Regolamento alla mano, i microfoni non possono mai essere coperti e/o staccati. Tutto quel che viene detto all'interno della Casa deve essere udibile dai telespettatori.

Nel frattempo prosegue la faida tra Antinolfi e Soleil, sua ex fidanzata. Sorge ha rivelato che Gianmaria avrebbe lasciato Dayane per Belen solo e soltanto per avere maggiore visibilità: "Si è potuto fare la storiella con quella più famosa”, ha detto l'ex volto di Uomini e Donne.

Addio a Dayane per Belen

Parole che Dayane Mello, ex di Gianmaria, anticipò in un'intervista passata: “Lui frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempita di bugie”. “È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro, poi ho scoperto che a quella cena c’era Belén Rodríguez. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi”.