"Sono sieropositivo, in Italia c'è tanta ignoranza sull'HIV, voglio abbatterla", Giovanni Ciacci entra al Gf Vip

Giovanni Ciacci ha fatto il suo ingresso nella casa. Il costumista, frequentatore di salotti tv, amante del gossip e istrionico personaggio televisivo dal pizzetto color blu ha fatto il suo ingresso nella casa e si è fatto notare fin da subito. Desiderato e corteggiato da Alfonso Signorini che rivela di averlo voluto con tutto se stesso nella casa più spiata d'Italia per abbattere il tabù della sieropositività perché, come ha rivelato lui stesso,"In Italia c'è ancora tanta ignoranza dul tema Hiv", Ciacci fa il suo ingresso trionfale nella casa e lo accolgono tutti con grande entusiasmo, tranne Pamela Prati con cui Ciacci ha qualche conto in sospeso per la questione Mark Caltagirone.

Ma torniamo a Giovanni. Lo rivela lui stesso, è il primo sieropositivo al mondo a entrare nella casa del Grande Fratello e, nel suo video di presentazione, rivela qualche dettaglio inedito sul suo passato.

Chi è Giovanni Ciacci: età, malattia, fidanzato, Instagram

"Volevo fare il ballerino ma mi sono ritrovato nel corpo sbagliato e ho dovuto cambiare rotta - ha esordito Ciacci per poi continuare - Nasco come costumista, ho anche presentato, sono stato in tanti salotti tv e adesso sono nella casa più spiata d'Italia. Questa esperienza ha un significato importante, ho deciso di rivelare la mia sieropositività perché vorrei abbattere il muro dell'ignoranza. Parliamone! Nel 2022 l'Iiv non è più mortale se curata bene e si può vivere e non solo sopravvivere. Nella casa? Sono maniaco dell'ordine ma anche maniaco della verità. Fate attenzione ragazzi!"

"Ho tanta voglia di divertirmi", ha poi concluso Giovanni per ringraziare, infine, sia Alfonso Signorini che Pier Silvio Berlusconi che hanno deciso di aprire la casa del Grande Fratello a una persona sieropositiva".