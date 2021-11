Le accuse di Giulia Cavaglia al Gf Vip: "Non mi aspettavo di essere trattata così"

“Mi aspettavo di essere trattata in altro modo ma proprio a livello umano ma chi se ne frega… parliamo di altro!“. Così Giulia Cavaglia risponde ai followers circa il suo stop all'ingresso del Gf Vip. Le voci dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia dell'ex tronista si erano fatte insistenti nell'ultimo periodo, dal web era uscita la notizia dell'isolamento preventivo e di un'entrata come concorrente alla volta di lunedì poi l'indiscrezione che annunciava lo stop in circostanze che ancora oggi rimangono un taboo.

Alcuni hanno ventilato l'ipotesi di una sfuriata dell'ex tronista che si è sentita quasi in ostaggio, altri parlano di dinamiche interne del programma, certo è che nè lei nè il suo ex corteggiatore Giulio Raselli faranno parte del cast del reality e, per entrambi, il tasto è dolente.

"Nemmeno io so come sono andate relmente le cose - sottolinea l'ex tronista attraverso i social- Non ho mai parlato per ipotesi e finchè non ho delle risposte non so nemmeno che dire. Ho letto un sacco di fake news quindi finchè non sono io a dire cose che riguardano la mia persona non fidatevi di ciò che leggete".