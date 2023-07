Gf Vip, Giulia Salemi lascia il reality show: la motivazione e i nuovi progetti

Continua l'ondata di cambiamenti nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo le ultime decisioni di Pier Silvio Berlusconi per quanto riguarda la nuova clamorosa linea da seguire per rendere il Grande Fratello Vip meno trash e più interessante agli occhi del pubblico, una nuova indiscrezione prende piede nelle ultime ore e vede protagonista Giulia Salemi, la commentatrice social della scorsa edizione. Stando a quanto riferito da TvBlog, la modella e conduttrice sarebbe fuori dal programma e attualmente Mediaset starebbe cercando un nuovo volto per sostituirla. La notizia viene confermata dalla diretta interessata in un secondo momento tramite il proprio account Instagram.

Giulia Salemi lascia il Gf Vip, cosa è successo

Nella giornata di oggi TvBlog rivela che Mediaset avrebbe lasciato a casa la commentatrice dei tweet, affermando che "oltre a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, un altro volto della scorsa edizione del Gf vip non farà più parte del cast fisso del varietà. Non sarà infatti più presente nel suo ruolo di inviata nel mondo social Giulia Salemi. Discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo".

I nuovi progetti

Dopo la diffusione del rumor, la modella conferma di aver detto addio al reality show attraverso una storia su Instagram, svelando inoltre i suoi piani per il futuro: "Quest'anno non parteciperò al Grande Fratello. L'esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di "Salotto Salemi", il format da me ideato, dedicato al mondo del make up, che faremo diventare gigante. Mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà "Casa Prelemi". A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti. Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest'anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo. Giulia".