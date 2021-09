Gf Vip, Guenda Goria vs. Tommaso Zorzi ed Enock Barwuah

Da giorni Guenda Goria sgomita tra i social per difendere papà Amedeo Goria, finito nel tritacarne del gossip e delle polemiche da Grande Fratello Vip per i propri atteggiamenti da molti definiti un po' troppo libertini ai danni di Ainett Stephens.

Guenda vs. tutti

Tommaso Zorzi ha duramente criticato l'ex giornalista Rai, a suo dire "da eliminare e da curare", mentre Enock Barwuah ha definito "inammissibile" il comportamento dell'ex marito di Maria Teresa Ruta, così come la difesa di sua figlia, che lo scorso anno attaccò suo fratello Mario Balotelli per i propri commenti sessisti. Parole che hanno provocato la reazione di Guenda, che sui social ha tuonato: “Quanta ricerca di protagonismo tra alcuni ex compagni di Casa! Quando si sbaglia meglio tacere che rivangare brutte pagine. Certo che i riflettori fanno proprio male!”. Ancora più duro lo sfogo nei confronti di Enock. "Mi hai insultato ed offeso in modo indegno, gridandomi le peggio cose. Non hai mai chiesto scusa, nemmeno per i modi aggressivi. Io non ho mai parlato per eleganze e non ho nemmeno mai ritirato fuori il discorso. E ora parli? Mi attacchi? Ma con che coraggio?".

Successivamente l'ex volto del Gf Vip ha ribadito il concetto dalle frequenze di Rtl 102.5.

Internet è il Far West

“Innanzitutto voglio dire che tanti ex concorrenti attaccano, probabilmente perché non sono protagonisti di questa edizione e quindi vogliono tornare ad esserlo", ha insistito Guenda. "Perché in realtà c’è poca carne al fuoco per poter parlare. Io parlo perché sono chiamata in causa e c’è mio padre, altrimenti sarei stata zitta e non avrei attaccato parenti di altri concorrenti. Ma è una differenza di stile. Comunque mio padre è attaccato in maniera eccessiva dall’inizio del programma. Viene insultato, io vengo insultata in tutti i modi, che non c'entro niente. Il popolo della rete è diventato un far west insopportabile", ha concluso la figlia di Amedeo, attesa a questo punto in trasmissione per un ulteriore chiarimento.

Le parole di Guenda Goria in replica alle recenti critiche pic.twitter.com/JtdCn6UK76 — disagiotv (@disagio_tv) September 21, 2021