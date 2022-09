Grande Fratello Vip: il riassunto della prima puntata. I nuovi vipponi e tutte le novità

"Io accendo ufficialmente il Grande Fratello Vip". È con queste parole che Alfonso Signorini ha dato inizio alla nuova edizione del Gf Vip appena partita su Canale 5 e pronta ad andare avanti per nove mesi prima del suo gran finale. Con il sottofondo di Survivor delle Destiny's Child, Signorini, in uno studio nuovissimo con una nuova postazione social, hanno fatto il loro ingresso le due opinioniste di questa edizione del Gf Vip, prima Sonia Bruganelli e poi Orietta Berti che ha divertito lo studio in un siparietto musicale insieme ad Alfonso Signorini. E, così, sono subito entrati nella casa i primi "vipponi".

A rompere il ghiaccio è stata Cristina Quarante, l'ex volto di Non è la Rai ma solodopo che Signorini ha annunciato l'arrivo (presunto) di Pamela Prati. Dopo di lei è arrivato Antonino Spinalbese che ha subito fatto parlare di sé per i suoi commenti su Belen Rodriguez e la sua sicurezza in se stesso. Dopo di loro ha fatto il suo ingresso nella casa la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, che ha subito rivelato di non essere stata invitata al suo matrimonio facendo prevedere una possibile lite/ripacificazione con sua sorella Elettra. In seguito a un divertente sketch di Charlie Gnocchi, fratello del più noto Gene, è arrivata anche Elenoire Ferruzzi, la trans con le "unghie rosse come i peperoncini di Vasto", come l'ha definita, Orietta Berti, facendo subito parlare di sé con la sua forte personalità e le sue rivelazioni sul suo passato. Dopo questo trambusto è arrivato anche l'ex campione di pallanuoto Amauris Perez che si è prima prestato a uno spogliarello in studio per poi correre verso la porta rossa del Gf Vip e tuffarsi in piscina. È poi arrivato il turno di Patrizia Rossetti, il volto delle televendite. Poi c'è stato l'ingresso di Antonella Fiordelisi e Luca Salatino l'ex tronista di Uomini e Donne che ha subito conquistato tutti con la sua "romanità" e genuinità, coppia già annunciata tra due sportivi.

A questo punto è stato il momento di Pamela Prati che ha fatto il suo ingresso nella casa da vera diva e Signorini è subito tornato a parlare del caso Mark Caltagirone promettendo di rivelare segreti mai svelati sulla questione.

Dopo la Prati è stato il turno del giovanissimo influencer George Ciupilan, ex star de Il Collegio e La Caserma che è entrao nella casa insieme al giornalista del Tg1 Attilio Romita. A questo punto Alfonso Signorini ha tirato in ballo Giovanni Ciacci, che entrerà nella casa giovedì prossimo, che aveva sempre accusato la Prati di essere falsa e aver recitato nella storia di Caltagirone. Poi, sono entrati nella casa anche Sara Manfuso, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis.

A questo punto per inaugurare l'inizio del Gf vip è stato organizzato il solito bacio in piscina. A scegliere chi, tra i vipponi, si sarebbe dovuto baciare in bocca sono state Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Pamela Prati che hanno scelto Sara Manfuso e Attilio Romita.

La puntata si è conclusa con l'esibizione di Orietta Berti sulle note di Luna Piena.

Chi sono i vip entrati nella casa del Grande Fratello