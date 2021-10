Gf Vip, Jo Squillo choc: “Il latte fa diventare sordi”

Vegana convinta, Jo Squillo ha fatto sobbalzare gli spettatori del Grande Fratello Vip. La cantante, dj, presentatrice e showgirl ha infatti confessato ad Aldo Montano che suo padre avrebbe perso l’udito a causa dei latticini.

La rivelazione

“Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla, e infatti gli ha incollato le orecchie”. Aldo Montano, come rivelato in passato, è allergico alla caseina, ma le frasi di Jo Squillo hanno allertato i social, con molti utenti che hanno chiesto una rettifica immediata in diretta tv per smontare la chiara fake news alimentata dalla concorrente. Anche perché Jo è recidiva.

La smentita dell'AIRC

Sempre dall'interno della Casa del GF Vip, nelle scorse settimane Squillo aveva collegato l’uso dei latticini ai noduli al seno. A suo dire dopo aver smesso di ingerire latticini, i noduli sparirebbero da soli. La Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ha recentemente smentito simili affermazioni: “Nonostante molti punti siano ancora da chiarire, i dati disponibili non fanno pensare a un’associazione tra consumo di latte e derivati e aumento del rischio di tumore. Per quanto riguarda il tumore del colon-retto, sembra addirittura che sia vero il contrario, e che questi alimenti possano avere un effetto protettivo”.

Questa sera, nel corso del consueto appuntamento in prime time del lunedì, Alfonso Signorini potrebbe prendere di petto l'argomento, mettendo definitivamente un punto alle affermazioni di Jo Squillo.