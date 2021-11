Gf Vip, Katia Ricciarelli vs. Alex Belli: “Ti do una sberla”

Dopo aver fatto piangere Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli ha fatto fuoco e fiamme contro Alex Belli . Nottata convulsa all'interno della casa del Grande Fratello Vip, con Belli chiamato dagli autori a scegliere la musica per la serata. Nella playlist decisa dall'attore anche la lirica, se non fosse che nel momento in cui è partita la “Bohème” cantata proprio da Katia in tanti si siano spostati in giardino. Apriti cielo.

Furia Katia

Perché Ricciarelli, sentitasi offesa dopo aver visto Belli ridere, ha tuonato: “Quella era la Bohème cantata da me! Se tu senti una musica diversa da quella che ascolti di solito e io sono qui davanti a te, devi avere un minimo di educazione. Sono molto delusa, avete riso fino a quando non mi sono arrabbiata. Ridevate come matti. Ci sono rimasta male, una volta finito il pezzo vi siete messi a ballare come a dire ‘Finalmente. Per fortuna siamo mondi diversi, ma ricordate che ci vuole rispetto per la musica".

Replica Alex

Alex, a questo punto, ha replicato a Katia, smontando la sua ricostruzione: “Stavamo ridendo su altre cose nostre, mica abbiamo bisogno del tuo permesso. Oppure adesso facciamo rimettere la Bohème e stiamo tutti in silenzio. Se vuoi litigare su questa roba io mi dissocio. Non sono stato maleducato e io non ti permetto di dirmelo. Voi siete pazzi sul serio. Adesso mi girano i cogli*ni. Stiamo tutti zitti e ascoltiamo i pezzi senza ridere, ballare o cantare. Ragazzi io non ce la faccio più con questo bigottismo del ca*zo. Perché qui non si può più vivere tranquilli.”

Chiude Ricciarelli

Alex ha precisato di aver riso per un discorso fatto con Davide Silvestri, ma Ricciarelli è tornata all'attacco: “Ma perché devi sempre gridare? Perché Gridi! Ci vuole rispetto per la musica. Non puoi sempre dire di dissociarti quando le cose non ti vanno. No. Non accetto che tu ti dissoci, basta. Mi vuoi bene? Non me ne fot*e niente del tuo bene. Non dire più ‘Mi dissocio’. Tu non puoi dissociarti da niente perché siamo in una casa e devi rispettare tutti. Da cosa ti dissoci? Dall’essere stato maleducato? Ma chi ti credi di essere? E inizia ad abbassare la voce con me da adesso, non trattarmi così che ti allungo una sberla. Te la do e ti mando via".

Successivamente, quando gli animi si sono calmati, Alex ha chiesto scusa a Katia. "Se ti sei sentita offesa ti chiedo scusa, non voglio discutere con te. Io non alzo la voce, la mia voce è baritonale, è fatta così. Posso abbracciarti?".