Gf Vip, Katia Ricciarelli sul coming out di Giucas Casella: "Non so se è normale"

Nel corso dell'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip si è discusso del coming out di Giucas Casella, che nei giorni scorsi aveva serenamente confessato ai propri compagni d'avventura di aver avuto storie con uomini, in passato.

"L'amore è libertà, l'amore è amore. La parola amore vuol dire tutto per me", ha ribadito Casella. "C'è stato qualche volta che ho fatto sesso con un uomo, è successo, per me è normalissimo". Parole che hanno suscitato l'applauso di Alfonso Signorini, mentre in casa c'è chi si è domandato se tutto ciò fosse normale.

La reazione di Katia

Katia Ricciarelli, in tal senso, ha così reagito: "Come l’hai detta mi ha divertita, ma non so se è normale, io non sono mai stata con una donna”. Un commento presto rimbalzato su Twitter, con molti utenti sul piede di guerra nei confronti dell'ex moglie di Pippo Baudo, a 3 settimane da quel "ricchi*ne" che scappò alla soprano dinanzi ad una camicia un po' troppo colorata di Alex Belli.

71 anni all'anagrafe, Giucas è padre di James, avuto nel 1987 dalla relazione con la modella Carol Torr. Casella fa coppia con Valeria Perilli da circa 30 anni.