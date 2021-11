Gf Vip, Katia Ricciarelli vs. Miriana Trevisan: “Sta stron*a, gli tiro una scarpa in testa che le faccio un buco”

Notte agitata al Grande Fratello Vip, dopo i nuovi ingressi di ieri sera e le nuove nomination. A rischio eliminazione ci sono Carmen, Miriana, Sophie e soprattutto Katia Ricciarelli, che ha preso malissimo la novità di puntata.

Lo scontro

Chiusa la diretta con Alfonso Signorini, Ricciarelli si è duramente sfogata con Patrizia Pellegrino, attaccando Miriana: "Sta stron*a, con tutto il progetto che stiamo facendo per sabato, hai capito che coraggio che ha? Le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco". Parole presto diventate virali sui social, con alcuni utenti che hanno chiesto la squalifica di Katia e l'annullamento del televoto. Ricciarelli che pochi giorni fa aveva duramente discusso con Alex Belli, minacciandolo di prenderlo a schiaffi. Nel corso della serata Katia ha pubblicamente accusato Miriana di essere una bugiarda e una traditrice.

Nel frattempo in casa sono arrivate anche Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, mentre Soleil Sorge, favorita del pubblico e già salvata dalle opinioniste, ha 'regalato' la propria immunità a Manila. Ma è il tornado Ricciarelli ad essersi abbattuto a Cinecittà in piena notte, con una settimana che si preannuncia particolarmente rissosa per tutti gli inquilini.