GF Vip, scoppia la lite tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck: una in lacrime, l'altra furibonda

(La furiosa lite tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck)

Tensione alle stelle nella Casa del GF Vip dove ormai basta poco per far saltare gli equilibri tra i coinquilini costretti alla convivenza da quasi due mesi. Protagoniste della lite furibonda scoppiata poco fa sono state Stefania Orlando e Patrizia De Blanck, l’una accusata dall’altra di una premura ritenuta così eccessiva da generare un plateale rimprovero condito di parolacce.

Tutto è iniziato quando Stefania ha commentato scherzosamente i capelli della Contessa a cui ha offerto la sua disponibilità per farle da parrucchiera come già accaduto per le altre concorrenti. De Blanck, però, non ha per niente gradito la proposta e ha replicato a Orlando in malo modo al punto da farla scoppiare in lacrime. Raggiunta da Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando si è detta stufa dell’atteggiamento di Patrizia De Blanck: “Come se gli avessi detto chissà cosa… Non è successo niente!”, ha commentato piangendo. Maria Teresa, dal canto suo, ha cercato di placarla spiegando che il nervosismo della Contessa potrebbe essere stato innescato proprio dalla sua richiesta: “Non vuole che si sappia che si lava poco”, ha sussurrato nell’orecchio di Stefania.

A Maria Teresa Ruta Patrizia De Blank ha spiegato di essere rimasta molto male per le parole di Stefania Orlando che, prima del pianto, l’ha accusata di voler creare un pretesto per mandarla in nomination. Le due, alla fine, si sono parlate e la pace pare aver preso il posto dei rancori. Almeno fino alla prossima scintilla..