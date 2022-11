Gf Vip, l'intuizione di Giaele: una love story tra Alberto e Oriana

Si sa gli amori al Grande Fratello sono uno degli argomenti che più attira l’interesse del pubblico. Ne è ben consapevole Giaele De Donà che istruisce il coinquilino Alberto sull’importanza di inscenare una relazione a favor di telecamere.

Questione di strategia

La veneta ha avuto un appassionante flirt con Antonino Spinalbese, condito da effusioni bollenti sotto le lenzuola. Una passione che tuttavia ha rischiato di mettere a repentaglio il matrimonio della ragazza con il facoltoso imprenditore Bradford Beck. Proprio ieri lo statunitense ha redarguito la moglie per i suoi comportamenti con una lettera, e Giaele ha promesso di allontanarsi dall’hairstylist per salvaguardare la sua unione. Nel frattempo nella Casa di Cinecittà sono entrati nuovi inquilini, che già stanno sconvolgendo gli equilibri che si erano creati dopo 45 giorni di permanenza nel loft.

Nuove dinamiche

Un ottimo modo anche per instaurare nuove relazioni e dinamiche. La De Donà ne è cosciente, e se lei, dato il recente veto del marito non può gettarsi tra le braccia di un altro uomo, istruisce Alberto sulla necessità di farlo. La ragazza molto astutamente suggerisce a De Pisis di mettere a punto una storia d’amore finta con la nuova entrata Oriana, provocante showgirl venezuelana. “Hai capito il discorso che ti ho fatto prima, il consiglio che ti ho dato? Quello su Oriana. Secondo me ci potrebbe essere una cosa che qui… tu devi vedere quello. Al discorso che facevamo ieri. Hai da sfruttare”, chiosa astuta Giaele. Le love story in ogni reality che si rispetti sono un ottimo modo per far parlare di sé e creare dinamiche. Del resto Alberto non si sta facendo molto notare nella Casa più spiata d’Italia, e una relazione a favor di telecamere potrebbe dare una spinta alla sua permanenza nel reality.