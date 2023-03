Gf Vip, sorpresa per Luca Onestini: "Tu sei me"

Una vita difficile quella di Luca Onestini, costellata sì di momenti buoni, ma anche di eventi di infinita tristezza, come la morte della nonna del vippone, avvenuta nel novembre 2020, e la prima separazione da Ivana. Piange il gieffino alla sola visione del video nel ripercorrere la sua vita sino all’ingresso e la conseguente permanenza al Grande Fratello Vip, dove ritrova la sua amata dopo alcuni anni. Una vita fatta di alti e bassi secondo Onestini, che al suono del freeze si emoziona vedendo il fratello davanti a sé.

Gianmarco, il fratello minore

Solo parole d’amore per Gianmarco - questo il nome dell’ospite - che non riesce a trattenere le lacrime, guardando la sua guida, il suo punto di riferimento mentre gli dice di essere fondamentale per la sua vita una volta avuta la possibilità di parlare: “Tu sei me. Quando ti vedo felice sono felice per te, anche più di quanto lo sarei per me. Mi manchi da morire, e ti penso ogni santo giorno. Non vedo l’ora di abbracciarti, ma è meglio rimandare di una settimana”. Si riferisce al sogno della finale del Grande Fratello Vip, Luca, e Gianmarco ride. L’uno è la guida dell’altro, ma per Gianmarco il gieffino è sempre stato il suo modello da seguire; un rapporto estremamente confidenziale e intenso, tanto da passarsi pure i vestiti. “Inizialmente ero il fratello maggiore, ma ora lo chiamo fratellone perché ho imparato tante cose da lui, soprattutto il modo di affrontare la vita”, aggiunge il gieffino, che a breve rivedrà la sua Ivana.

Gianmarco e Oriana: "C'è simpatia"

A tal proposito, Signorini chiede al fratello cosa pensa della relazione con la ex ospite della Casa di Cinecittà, e quest’ultimo risponde: “L’unica cosa che conta è che lui sia felice. Se con Ivana lo è, ha tutto il mio appoggio. Ma per me hanno ancora tanto da dirsi prima di poter concretizzare qualcosa, e se son rose…”. Dato il ritorno di fiamma per Luca, il conduttore rincara la dose, domandando al fratello minore chi avrebbe corteggiato se fosse entrato nel Gf Vip: “La cosa fondamentale è che sappiano ballare, e avrei ballato volentieri con Oriana, è spagnola e quindi perché no?”. I due si conoscevano già, e pare che siano in ottimi rapporti: “Lavoravamo insieme all’Isola. C’è simpatia. Mi ha fatto gli auguri quando sono entrata qui”, dice la modella quando Signorini la invita a raggiungere i due uomini.