Gf Vip, Lulù torna alla carica con Manuel: "Ho bisogno di un abbraccio" (VIDEO)

Lucrezia Selassié proprio non ce la fa ad allontanarsi da Manuel Bortuzzo. 48 ore dopo la sfuriata di Alfonso Signorini, che le ha espressamente chiesto di lasciare spazio al nuotatore, la principessa del Grande Fratello Vip è tornata alla carica, confrontandosi ancora una volta con il giovane.

L'insistenza di Lulù

“Vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci", si è domandata Lulù al cospetto di un Manuel sempre più infastidito, come riportato da Biccy. "Ora bisogno di un abbraccio. Scusami se sto piangendo ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti. Che dici amore? Mi fai emozionare, perché queste sono cose che vorrei fare tutti i giorni e mi limito. Quindi possiamo rimanere con questa cosa che posso essere più libera con te?". Quesito che Lulù si è posta dinanzi ad un Bortuzzo leggermente contrariato. "Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Sto cercando di capire amore. Parlo di qui al GF non di fuori. Posso essere libera di coccolarti o abbracciarti?". Parole che hanno suscitato l'ennesima reazione 'distaccata' da parte di Manuel, evidentemente sempre più in difficoltà nel dover gestire una ragazza palesemente infatuata.

La reazione di Manuel

“Se sono d’accordo con il fatto che puoi essere più naturale con me e abbracciarmi? No, nel senso, sì, cioè ok. O meglio, viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Non riesco neanche a parlarne perché sono in difficoltà", ha replicato Bortuzzo, prima di prendere nuovamente le distanze. "Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce. Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone?”.