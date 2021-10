GF Vip, Manuel Bortuzzo non ne può più di Lulù: "Non rompermi i cogli*ni, lasciami in pace"

Manuel Bortuzzo e Lulù Haile Selassiè sono ufficialmente arrivati al capolinea. Dopo giorni di accese discussioni il nuotatore ha di fatto scritto la parola fine al flirt che ha preso forma all’interno del Grande Fratello Vip, apostrofando senza mezzi termini la principessa.

Il confronto

Dinanzi all’ennesima scenata di gelosia da parte di Lucrezia nei confronti di Sophie Codegoni, Manuel ha preso la strada del confronto schietto e diretto. “Io adoro Sophie, resterò sua amica pure fuori perché è una ragazza che mi piace come amica. Tu davi delle attenzioni a lei ieri notte che a me non davi”, ha fatto notare Lulù, scatenando la reazione di Bortuzzo. “Ti sei chiesta il perché?”. “Se ci sono alcuni tuoi atteggiamenti che mi danno fastidio, io mi allontano”. “Io ti rompo il caz*o se fai le cose con gli altri? No! Perché non me ne frega niente! Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa?".

Freddo da giorni nei confronti di Lucrezia, Manuel ha chiesto alla giovane di non rompergli i cogli*ni, testualmente. “Io qua non sono venuto per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla", ha continuato Bortuzzo. "Sophie è una mia amica. I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli. Pensi che io sia arrivato a 22 anni con la vita che ho fatto e mi perda in queste minch*ate? Non mi conosci per niente", ha precisato il nuotatore chiaramente infastidito dalla 23enne Haile Selassiè. “In questo momento non voglio niente”, ha concluso Manuel, con un laconico “lasciami in pace”.

Insofferente da almeno un paio di settimane, Bortuzzo ha così provato a far capire all'innamorata Lulù che la loro 'relazione' si può definire conclusa. Ma la principessa riuscirà a voltare pagina e a gestire pacificamente la coabitazione con il 22enne triestino?