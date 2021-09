Gf Vip, Manuel Bortuzzo spiega perché non può avere figli

Prime scaramucce tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Selassiè all'interno della casa del Grande Fratello Vip, con il 22enne di Trieste che è tornato a parlare della propria vita sessuale nel corso di una lunga chiacchierata con Alex Belli. La scorsa settimana Bortuzzo, promessa del nuoto rimasto paralizzato nel 2019 a seguito di una sparatoria dove venne scambiato per un'altra persona, aveva rivelato che "li sotto funziona tutto", aggiungendo ora nuovi particolari.

La rivelazione

Manuel, infatti, non può avere figli, perché non riesce ad eiaculare una volta raggiunta l'erezione. "Uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa", ha confessato Bortuzzo a Belli, come riportato da Biccy. "Là sotto funziona tutto ma non c’è [il finale, ndr]. Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri. All’altezza mia colpisce proprio quella cosa lì, ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Però per ora niente, però essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale”.

Ma il 22enne di Trieste, che ha sempre affrontato con il sorriso quanto capitatogli, è riuscito a sdrammatizzare anche questa nuova rivelazione, sottolineando come “con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte”.

Papà Franco dice no a Lucrezia

Nel frattempo suo padre Franco, nel corso di un'intervista telefonica con la trasmissione Non Succederà Più, ha stroncato la storia tra Manuel e la principessa Lucrezia Selassiè: “In quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”.