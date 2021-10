Gf Vip, Bortuzzo scarica Lulù nella notte: lei ha una crisi e vuole lasciare il gioco

(Nel video in alto, il chiarimento tra Lulù e Manuel)

Questa love story non s'ha da fare. Pare proprio che Manuel Bortuzzo non abbia alcuna intenzione di approfondire i proprio sentimenti per Lulù Selassie, tanto da mandare la principessa (o presunta tale) in crisi al punto da voler lasciare il Grande Fratello Vip. A raccontarlo sono gli ultimi episodi avvenuti questa notte: il nuotatore ha preferito dormire con Aldo Montano piuttosto che con la ragazza e si è aperto il dramma.

Bortuzzo dorme con Montano, Lulù minaccia di lasciare

Da quando Aldo Montano è tornato nella casa del GF Vip, infatto, Manuel Bortuzzo gli ha chiesto di riprendere il suo posto a letto e di dormire con lui. Questo ha mandato in crisi assoluta Lulù Selassié, che è scoppiata in lacrime. "Rispetto tutti i tuoi bisogno, tutto quello che a te serve, i tuoi spazi. Io però ho bisogno di alcune cose e non volevo dirtelo - ha detto a Manuel, lasciando intendere senza alcun problema come si sia presa una vera e propria cotta - Perché poi so che si creano situazioni spiacevoli e tu ti allontani da me. Io ho tanti problemi, però volevo solo dirti che stasera volevo dormire con te. Allo stesso tempo non vorrei darti ansie e quindi sto zitta. Però se non parlo sto male e quindi non so cosa devo fare".

La respingenza di Manuel ha portato la ragazza a pensare di lasciare il gioco: "Vorrei essere fuori di qua, vorrei andare via e l’ho detto alle ragazze - ha aggiunto - Io vorrei andare via, perché ho troppi stress qui dentro e non posso più sopportarli. Già ho tanti problemi gravi e pesanti nella mia vita capisci? Io voglio dormire più volte con te, solo questo, voglio stare con te".

Di fronte alle parole di Lulù, Manuel ha preferito metere un freno. Il nuotatore ha spiegato infatti che le ragazze si appoggiano a lui con grande facilità, forse perché vedono nella sua esperienza grande maturità. "Le ragazze mi vedevano come un appiglio - ha detto - Non soltanto tu, ma parlo anche di altre. Mi sono ritrovato a far capire che non va bene. Facciamo le persone mature. Se io ho il piacere di dormire con Aldo, ci dormo quando voglio. Siamo grandi e capiamo le cose. Ci saranno altre notti che dormiremo insieme".

Manuel scarica Lulù: fuori dal Gf Vip non ci sarà niente

Poco dopo, le sorelle di Lulù hanno consigliato alla ragazza di mollare la presa. Peccato che lei sembra non averne alcuna intenzione ed è tornata da lui a chiedere attenzioni. "Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore - gli ha detto Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall’altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa faccia amore? Parliamo ti prego. Sai che mi piace coccolarti".

E' stato a questo punto che Manuel ha deciso di far capire alla giovane che, furoi dall'esperienza al Gf Vip, non vi potrà essere alcuna storia d'amore vera e propria. "Tu non mi conosci per niente, fidati - è sbottato - Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me. Poi vedo che dici sempre ‘sto male, male, male’ e a un certo punto io non so più cosa fare. O ti compro una farmacia… […] Non mi piace essere toccato. […] Io sto bene sia con te che con Aldo e letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali".