Gf Vip, Manuel Bortuzzo confessa il suo interesse per Soleil Sorge

Dimenticare Lulù. Manuel Bortuzzo guarda avanti ed esplicita un interesse fino ad oggi taciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Interrogato da un telespettatore su Soleil Sorge, perché quest'anno gli inquilini di Cinecittà possono rispondere a domande in arrivo dall'esterno, il nuotatore ha sorpreso.

Soleil e Manuel?

“Un interesse c’è", ha risposto Bortuzzo. Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei“.

Messo un punto al brevissimo flirt con la principessa Lucrezia, Manuel ha inoltre rivendicato il suo essere stato duro con la giovane Selassiè: "È meglio essere un po' più duri e veri che morbidi e falsi". Nella tradizionale puntata di stasera Alfonso Signorini proverà certamente a carpire maggiori informazioni su Manuel e su questo fantomatico interesse per Soleil, che potrebbe calamitare attenzione mediatica e suscitare dissidi all'interno della stessa casa.

Lo sfogo di Soleil

Non che ce ne sia propriamente il bisogno, visto e considerato che Sorge è da settimane al centro del ciclone, tanto da crollare, in lacrime, nel corso di una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi: "Io tengo duro, qui dentro a nessuno frega un cavolo, tutti a parlare di sé stessi, a non vedere l’ora di essere protagonisti di un momento anche brutto dell’altro, e a me che non frega un cavolo di queste cose continuano a mettermi in mezzo solo a quelle robe lì. Ci fosse una sola persona che minimamente si interessa a chiedermi come stai oggi. Devo essere sempre quella forte, quella che si deve difendere da tutti, quella con le spalle larghe, ma vaff*nc*lo, non ce la faccio più."