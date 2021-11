Gf Vip, la madre di Manuel contro Lulù: "Non ti lascia libero"

Manuel e Lulù hanno trovato un loro equilibrio, almeno per il momento, ma per la mamma di Manuel qualcosa non va. Manuel ha affermato che il loro legame ha preso una direzione giusta: "Si è molto ridimensionata, ha capito di aver avuto degli atteggiamenti non da lei". Nonostante i due si siano riavvicinati Manuel continua a rifiutare spesso le attenzioni di Lulù, la ragazza non ne è felice, nessuno lo sarebbe, ma comprende le necessità del ragazzo.

Gf Vip: la mamma di Bortuzzo e la lettera

Quando Manuel sente la voce della mamma scoppia a piangere, non si aspettava un tale gesto da lei.

Caro Manuel, mi viene difficile scriverti, perché sono molto riservata. Ti seguo sempre e ti stai dimostrando forte e indipendente. Sappiamo quanto per te siano importanti i tuoi spazi e quando non ami quando ti vengano tolti. [...] C'è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli e credo che chi ti ama debba lasciarti libero di scegliere sempre. C'è stato un episodio in cui è entrata nella tua camera, ha infranto il tuo spazio, ha preso delle tue cose e ha detto una frase che è anche quella che hai sentito prima che ti sparassero. Sono stati detti gli insulti peggiori che si possano dire ad un figlio. Le parole, in italiano o in inglese, possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia

Lulù era molto dispiaciuta di aver offeso la madre di Manuel, la parola era mother fuc*er, e ha ripetuto che non voleva ferire nessuno.