Gf Vip: "Marco Bellavia non è ospite in studio perché non viene invitato dal programma"

Dopo il caso Bellavia e le accuse di bullismo l’ex conduttore di Bim Bum Bam non ha più preso parte al programma durante le dirette. In tanti si sono domandati il motivo della sua assenza. Ora è arrivato il manager di Marco, Tony Toscano, a far chiarezza. L’uomo ha asserito che Bellavia non viene invitato in studio dal reality scioccando i fan del programma.

L’assenza di Marco Bellavia, una scelta del Gf

Marco Bellavia non è presente nello studio del Gf Vip durante le dirette. I telespettatori immaginavano fosse una sua scelta, dopo gli episodi di bullismo ed il pessimo rapporto instaurato con i coinquilini. Ma a quanto pare le cose non stanno affatto così. A farlo sapere è stato il manager del gieffino, Tony Toscano.

L’uomo ha risposto ad un follower che gli domandava come mai Marco non fosse ospite in studio, se fosse per volere suo, o per una scelta della produzione del Grande Fratello. La risposta di Toscano non si è fatta attendere: “Purtroppo non dipende da noi è il Gf che decide”, ha asserito l’uomo. Insomma a quanto pare non è Bellavia a non voler prendere parte alle dirette televisive, ma sembra gli venga impedito dallo stesso programma.

Accuse contro il programma

Ovviamente sui social si sono scatenate nell’immediato le polemiche poiché ai fan del programma appare assurdo che in studio ci sia la squalificata Ginevra Lamborghini insieme a Giovanni Ciacci, mentre Bellavia non venga invitato. Ma le critiche al programma non si arrestano qui, ci sono infatti altri aspetti che non tornano. Bellavia aveva fatto due post chiedendo la squalifica di Elenoire Ferruzzi, dopo lo sputo a Nikita Pellizon. Stranamente i post incriminati sono stati rimossi e non ve ne è più traccia. I commentatori del web hanno avanzato numerose ipotesi, tra le più quotate quella secondo lui la produzione glieli abbia fatti togliere, perché non hanno intenzione di prendere provvedimenti nei confronti della Ferruzzi. Insomma Bellavia in balia della produzione del reality?