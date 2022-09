GF Vip: Marco Bellavia e Pamela Prati, flirt in corso

Pamela Prati è entrata al Gf Vip con un obiettivo: cercare l’amore. La showgirl sarda ha fatto ritorno nel piccolo schermo due anni dopo l’affaire Mark Caltagirone decisa a ripristinare la sua immagine e magari trovare finalmente un uomo che le ridoni la felicità, questa volta in carne e d’ossa.

Marco Bellavia e l’attrazione per la Prati

Nella Casa più spiata d’Italia c’è già chi appare pronto alla missione. E’ Marco Bellavia. Il conduttore non nasconde la sua attrazione per la Prati. “Pamela? Fantastica perché è tutta da scoprire”, ha riferito ai coinquilini Bellavia, che si è già lanciato in un corteggiamento serratissimo nei confronti della donna: “Ieri l'ho spaventata perché volevo dormire con lei, lei avrà pensato ‘che vuole questo?”

Ma l’attrazione per il mental coach verso Pamela non è nata nel loft di Cinecittà. Pare infatti che Marco fosse attratto dalla donna già prima del reality, visto che monitorava il suo profilo Instagram. Parlando con Pamela, il conduttore le ha chiesto da dove avesse registrato le Instagram story postate dal mare questa estate. “Come mai guardi le mie storie?”, ha domandato immediatamente Pamela e Marco ha ammesso: “Sono 20 anni che guardo le tue storie”, ha chiosato l’attore confessando velatamente la cotta.

Il corteggiamento di Marco

Una volta nella Casa del Grande Fratello Bellavia ne approfitta per adulare Pamela, che non disdegna affatto le attenzioni dell’uomo: “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più tu hai bisogno di uno come me”, ha asserito sicuro Marco. La Prati non disprezza, seppur si trincera dietro il suo ruolo da sex symbol: “C’è tutta l’Italia da anni in fila” scherza la showgirl, non intenzionata a cedere tanto facilmente: “Io cerco uomini, non maschi”. Insomma nonostante la reticenza di Pamela, gli ingredienti per un primo flirt nella Casa ci sono tutti, coppia Belprati all’orizzonte? Del resto già un Marco (il fantomatico Caltagirone) aveva rubato il cuore della showgirl, e chissà che questa non sia finalmente la volta buona.