Gf Vip, il confronto Martina-Daniele-Oriana: nessuno cambia idea

L’ingresso di Martina Nasoni nella casa del “Gf Vip” ha contribuito a scombussolare le carte tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si erano avvicinati pur tra tanti alti e bassi. Il veneto, infatti, non aveva nascosto i suoi dubbi sulla venezuelana, soprattutto perché lei aveva avuto un flirt con Antonino Spinalbese. Alcuni avevano inoltre intravisto un interesse da parte di lei nei confronti di Luca Onestini, ma che la cosa non fosse poi proseguita a causa di una decisione di lui.

Il confronto avuto in puntata tra i tre aveva l’obiettivo di far dire apertamente il punto di vista a tutti e tre, in modo tale da ridurre il più possibile equivoci e punti in sospeso, ma lo scopo è stato raggiunto solo in parte.

Al “Gf Vip” un confronto importante

Solo pochi giorni fa Daniele sembrava essere felice di rivedere Martino e, a detta di tutti, aveva quasi gli occhi lucidi. Addirittura non aveva escluso la possibilità di un ritorno con lei se i due avessero condiviso l’avventura in Casa come anni fa. Poco dopo, però, il punto di vista del veneto è drasticamente cambiato e ha addirittura ridimensionato il rapporto nato con la sua nuova/vecchia compagna di avventura.

“Martina non è mai stata la mia ragazza – ha detto -. Anni fa fuori dal Gf il nostro rapporto è durato un mese. Non era la mia ragazza, se ora si parla di “ritorno delle ex”, non mi metto a puntualizzare. Lei ha più volte rilasciato interviste sulla nostra relazione, io non ho mai parlato di questo. In quattro anni ci siamo visti una volta a Napoli, io ero in vacanza con i miei amici, lei è venuta due giorni e non è successo niente. In occasione della sua operazione ho voluto starle vicino. Nessuno mi ha obbligato a dire quello che ho detto pochi giorni fa, la scritta sul vetro dedicata a lei è nata perché mi è venuta in mente, ma non ho chiesto che venisse qui”.

Il suo punto di vista ha inevitabilmente scosso la ragazza: “Non mi lego a una persona tanto per, ci sono stati tanti alti e bassi, non abbiamo deciso di stare insieme, a volte siamo stati in contrasto perché diversi, ma non bisogna dichiararsi fidanzati per voler bene e ritenere una persona importante. Lui ha il diritto di decidere con chi stare, sono contenta se si avvicina a Oriana, gli ho chiesto scusa per quello che gli ho detto perché sono impulsiva. Se lo avessi visto convinto al 100% non mi sarei sbilanciata”.

In confessionale la Nasoni ha ulteriormente ammesso la delusione provata: “Non sono venuta qui dentro per rovinare la storia tra di loro, ho dato consigli a Daniele abbastanza oggettivi. La situazione è pesante perché io sono umana, non ho un cuore di ghiaccio, abbiamo condiviso momenti, non rinnego niente. Per me lui è stato importante, è nato tutto qui dentro, ci può stare che per me sia difficile, ma lui può andare dove vuole. Non avevo aspettative, se non su di me. Il suo comportamento va in contrasto con gli elogi che mi ha fatto una settimana fa”.

A quel punto anche lui ha precisato il suo pensiero: “Io sono contento che sia qua, ma non mi deve dire dopo due giorni che strumentalizzo il nostro rapporto, questo mi dà fastidio. Questo mi ha fatto pensare il contrario di quello che avevo detto. Ho ancora punti di domanda su Oriana, ma posso decidere cosa fare della mia vita. So cosa mi passa per la testa e perché mi sono riavvicinato a lei”.

Non poteva mancare una precisazione da parte di Sonia Bruganelli, una che non ha mai molti peli sulla lingua. L’opinionista ha sottolineato la cattiveria mostrata dalla Marzoli nei confronti di Martina, come se volesse primeggiare sulla “rivale” solo come senso di rivalsa. La sudamericana ha riferito di avere solo fatto “ciao” con la mano e di non avere avuto alcuna intenzione negativa. Questo è bastato però per scatenare la chiosa di Signorini: “Il tuo atteggiamento però è stato decisamente negativo quando hai calpestato la foto di Antonino e ci hai sputato sopra”.