Gf Vip, Micol Incorvaia è la seconda finalista: la reazione dei gieffini

C'era grande attesa per la 42esima puntata del Grande Fratello Vip, il cui televoto è servito a decretare la seconda finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo Oriana Marzoli, un'altra donna è in finale: stiamo parlando di Micol Incorvaia, fidanzata di Edoardo Tavassi e influencer. Si è rivelata, sebbene in parte, una sorpresa, perché le percentuali davano quasi per scontata la "vittoria" di Nikita durante i giorni scorsi, anche lei nominata per il televoto nella puntata precedente insieme a Milena Miconi, Luca Onestini, Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi.

La proclamazione della seconda finalista

Chiamate in studio, Antonella, Nikita e Micol hanno parlato delle loro sensazioni e aspettative, fino a quando non è arrivato il momento di aprire l'agognata busta: la prima a tornare nella Casa del Gf è stata la Fiordelisi, talmente amareggiata da affermare in diretta che avrebbe preferito un'eliminazione diretta: "Mandatemi a casa a questo punto". Subito dopo è arrivato il momento tanto atteso: la proclamazione della seconda finalista, con grande entusiasmo di Micol che ha espresso le sue emozioni positive saltellando, urlando e agitando le mani freneticamente, rischiando anche di cadere sul palco. "Mica male per una che dovrebbe vivere all'ombra del fidanzato", ha detto Signorini dopo quanto andato in onda nel video che mostrava la rivalità fra le donne della Casa. Non poteva poi mancare l'invito di Signorini a non rivelare nulla sul nome della finalista una volta uscite dallo studio e aspettare che fosse lui stesso a farlo. Così le due Vippone, entrare nel Loft, si sono messe a giocare a biliardo come se nulla fosse successo.

Le reazioni dei gieffini

Ecco arrivato il momento per i gieffini di scorprire la seconda finalista del Grande Fratello Vip, e quando Signorini ha rivelato il suo nome, Tavassi, Giale e Onestini sono corsi a festeggiarla, mentre Antonella è rimasta impietrita e incredula. Qualcun altro invece ne sembra felice: "Non mi aspettavo succedesse oggi, ma le ho sempre detto che la vedevo in finale", ha detto Oriana. Dal canto suo, Tavassi ha affermato che la fidanzata è arrivata in finale grazie alla sua sincerità, mentre per Andrea vederla raggiungere questo traguardo è una sorpresa. Alberto invece era già convinto che ci sarebbe arrivata, alla finale, e infine Antonella ha ricordato che la donna ha sempre parlato male di lei.