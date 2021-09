GF Vip, la moglie di Alex Belli furiosa con le sorelle Hailè Selassiè: "Entro nella Casa e me lo porto via"

Lunedì sera Alex Belli è entrato nella casa del Grande Fratello Vip insieme alle tre sorelle Hailè Selassiè, dichiaratamente a caccia di un uomo. Spedite nella stiva, Clarissa (19 anni), Jessica (26 anni) e Lucrezia (33 anni), nate a Roma e pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè, hanno voluto con sè proprio il 38enne ex volto di CentroVetrine, da poco più di due mesi sposo della modella e attrice venezuelana Nusat Del Valle Duran Perez, detta Delia.

L'attacco di Delia

Ed è proprio Delia, via Instagram, ad aver tuonato sui social contro il GF Vip e le tre principesse, colpevoli di averlo denudato in diretta tv, perché desiderose di testarne gli addominali.“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio?", ha scritto la modella. "Significa ancora qualcosa? Al mio Paese non funziona così. Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allietare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità”. Vero e proprio fiume in piena, Delia è partita all'attacco. “Come ti permetti Sophie Codegoni? Come si permettono le tre principesse? Se questa è la piega della trasmissione entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane!!!”.

Parole che fanno e faranno rumore, con il più che probabile sbarco di Delia in trasmissione, tra venerdì e lunedì prossimo, per un confronto diretto con Codegoni e le sorelle Selassiè. Alex Belli, che era già stato sposo della modella slovacca Katarina Raniakova dal 2013 al 2017, ha giurato amore eterno a Duran lo scorso giugno sulle colline di Como.