Gf Vip, Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione: Oriana beffata

Attendevamo dal 19 settembre scorso la finalissima del Grande Fratello Vip, e ora - dopo 7 mesi - sappiamo chi è la vincitrice della settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini: Nikita Pelizon. Lei, che nemmeno credeva di poter toccare la finale con il pensiero, figuriamoci salire sul palco, e che nelle ultime settimane ha fatto parlare molto di sé, anche per via del rapporto burrascoso con Oriana Marzoli, seconda in classifica nel lungo viaggio dentro la Casa di Cinecittà. Eppure lì, su quel palco, in attesa di un nome, le due finaliste sembrano aver dimenticato tutti i loro problemi.

Il percorso verso la vittoria

Passa un po’ di tempo prima di scoprire che Nikita Pelizon è la vincitrice del Gf Vip, perché le due Vippone sono chiamate da Alfonso Signorini a spegnere le luci del Loft che le ha viste protagoniste di una serata ricca di sorprese. Un’emozione unica si legge negli loro occhi nel momento in cui, tenendosi per mano e passando per le stanze del luogo, rivivono i momenti più belli passati al suo interno. Poi arriva il momento di andare in studio, di fronte ad Alfonso Signorini - Oriana corre ad abbracciarlo come fosse un suo grande amico - e a un pubblico di fan che le applaudono e urlano il loro nome, dimostrando così che la modella e Nikita qualcosa di buono l’hanno fatto: sono entrate nei cuori delle persone.

La pedana

È tempo del verdetto, e Alfonso Signorini le invita a salire sulla pedana. Prese dalla gioia del momento, le due gieffine sbagliano il punto in cui devono fermarsi e salgono sugli scalini al lato della passerella dove qualche minuto prima avevano sfilato, e Signorini, recuperandole dice: “Mi fate penare fino all’ultimo momento”. La pedana si alza e Oriana e Nikita si guardano: gli sguardi complici, la felicità sui loro volti, tutto sa di indescrivibile, e anche quando il conduttore rivela il nome nella busta la Marzoli appare felice per la sua avversaria. La Pelizon vince 100.000 euro, di cui 50.000 sono da evolvere in beneficenza e la serata si chiude con l’abbraccio dei genitori e dei suoi parenti e amici più cari, compresa Antonella Fiordelisi, al centro della scena.