Gf Vip, il riassunto della settima puntata. Il caso Mark Caltagirone, litigi e nomination

Stiamo entrando nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero sei in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questo settimo appuntamento live dello show. Tra nuovi ingressi a inedite confidenze fino a passare a qualche primo litigio tra "vipponi" ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della quarta puntata del Gf Vip 2022

Pamela Prati vs Patrizia Rossetti

Pamela Prati e Patrizia Rossetti sono state protagoniste di un faccia a faccia di fuoco all'inizio della settima puntata del Gf Vip. I due volti televisivi, infatti, hanno chiarito l'una davanti all'altra raccontandosi tutto quello che pensano l'una dell'altra dopo giorni di litigi e malintesi nella casa del Gf Vip. Chiamate in super led da Alfonso Signorini, la regina delle televendite e la showgirl nota a tutti per la sua love story con il presunto Mark Caltagirone, non se la sono mandata a dire.

ancora una volta, con il caso Bellavia. Marco, infatti, ha registrato un video-messaggio per i suoi ex compagni di avventura, che nella casa lo hanno bullizzato per i suoi sbalzi emotivi, che è stato mostrato ai vipponi provocando diverse reazioni.

L'avvicinamento tra Luca Salatino e Nikita Pelizon

Il discorso si è poi spostato sull'avvicinamento presunto tra Luca Salatino e Nikita Pelizon dopo un video di un massaggio hot mandato in onda durante una diretta del Gf. I due hanno smentito il flirt ma Soraia, la fidanzata di Luca non ha apprezzato il commento di Cristina Quaranta che ha parlato di "malizia".

Amaurys Perez incontra la moglie e minaccia di lasciare la casa del Gf

L'ex giocatore di pallanuoto ha incontrato sua moglie che è andata a trovarlo per incoraggiare il suo percorso all'interno della casa del Gf Vip e ha subito dichiarato di voler abbandonare il programma per tornare vicino alla sua famiglia.

Pamela Prati racconta tutta la verità su Mark Caltagirone

Dopo anni di silenzio, Pamela Prati ha deciso di raccontare tutta la verità sulla storia d'amore con l'inesistente Mark Caltagirone, un truffatore che le ha fatto credere di essere l'uomo della sua vita. La Prati si è lasciata andare raccontando dettagli inediti su questa storia diventata di dominio pubblico e ricordando al pubblico che lei non ha mai mentito. Poi Pamela ha anche avuto un litigio acceso con Sonia Bruganelli e Orietta Berti che l'hanno accusata di essere stata ingenua.

Annunciato il preferito dal pubblico tra i vipponi in nomination

Il preferito dal pubblico tra gli otto nominati della scorsa puntata è Antonella Fiordelisi

Gegia è stata nominata da Antonella per finire direttamente al televoto

Gli immuni votati dai concorrenti

Per gli uomini: Daniele Dal Moro e George Ciupilan. Per le donne: Carolina Marconi ed Elenoire Ferruzzi.

Gli immuni votati dalle opinioniste

Orietta Berti: Luca Salatino

Sonia Bruganelli: Patrizia Rossetti

Chi ha nominato chi

Nomination palesi

Cristina Quarante nomina Charlie Gnocchi

Nikita Pelizon nomina Alberto De Pisis

Wilma Goich nomina Attilio Romita

Edoardo Donnamaria nomina Amaurys Pèrez

Giaele De Donà nomina Wilma Goich

Pamela Prati nomina Charlie Gnocchi

Antonino Spinalbese nomina Nikita Pelizon

Attilio Romita nomina Wilma Goich

Charlie Gnocchi nomina Giaele De Donà

Alberto De Pisis nomina Nikita Pelizon

Amaurys Perez nomina Charlie Gnocchi

Gegia nomina Alberto De Pisis

Nomination nel segreto del confessionale

Elenoire Ferruzzi nomina Attilio Romita

Luca Salatino nomina Giaele De Donà

Carolina Marconi nomina Attilio Romita

Patrizia Rossetti nomina Cristina Quaranta

Daniele Dal Moro nomina Giaele De Donà

George Ciupilan nomina Charlie Gnocchi

Antonella Fiordelisi nomina Nikita Pelizon

Chi sono i nominati a rischio eliminazione

Gegia, Attilio, Charlie, Giaele e Nikita.