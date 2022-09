Gf Vip, il riassunto della quarta puntata. Litigi, nomination e il primo preferito del pubblico

Stiamo entrando nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla terza puntata in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questa secondo appuntamento live dello show. Tra nuovi ingressi a inedite confidenze fino a passare a qualche primo litigio tra "vipponi" ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della quarta puntata del Gf Vip 2022

La (presunta) coppia dei "Belprati". Verità o messa in scena?

La puntata inizia con la coppia Belprati, cioè la presunta prima coppia del Gf Vip 2022 composta tra Marco Bellavia e Pamela Prati. In tanti, infatti, in casa non credono al loro avvicinamento e hanno apertamente dichiarato che Marco, secondo loro, vorrebbe sfruttare Pamela per ottenere più consensi e popolarità.

Antonella Fiodelisi, odiata da tutti

Poi si è subito passati al parlare del tema Antonella Fiordelisi che sembra non andare d'accordo con nessuno. La ragazza, infatti, ammette di odiare tutti e anche i suoi compagni di avventura si sono schierati quasi completamente contro di lei nominandola per ben due settimane consecutive. "Una gran rompico***oni e il nulla cosmico" l'ha definita Giovanni Ciacci". L'unico a difenderla è Edoardo.

Giovanni Ciacci: "Non sono un'untore, di HIV non si muore" e l'incontro con Adriana Volpa

Giovanni Ciacci si apre in un intimo racconto sulla sua sieropositività raccontando di quando lo chiamavano "untore" e lo hanno allontanato dalla Tv per la sua malattia. Poi è arrivata Adriana Volpe, sua grande amica nella casa, per sostenerlo.

Giaele De Donà, arriva la conferma di matrimonio (pubblicato il certificato)

Poi l'attenzione si è spostata su Giaele De Donà e il suo sospetto matrimonio aperto con un milionario americano a cui quasi nessuno crede. Questo argomento ha provocato tante urla in casa e Ginevra Lamborghini si è infervorita contro la Giaele che, invece, ha ottenuto la difesa di Sonia Bruganelli. Il matrimonio, inoltre, è stato confermato dal certificato di matrimonio che è stato mostrato a tutti.

Patrizia Rossetti racconta la verità sul tradimento di suo marito

Patrizia Rossetti ha raccontato la verità sul tradimento di suo marito e ha ammesso di averlo perdonato due volte ma poi, quando ormai il suo matrimonio era a tre persone, non ce l'ha fatta più.

Adriana Volpe e il confronto con Sonia Bruganelli

Adriana Volpe è tornata nello studio del Gf Vip per salutare Sonia Bruganelli a cui ha anche portato un regalino, un bavaglino per i suoi spuntini notturni al Gf. Regalo poco apprezzato da Sonia che, però, ha ammesso:"Mi sei mancata, c'era una sana competizione".

Givenvra Lamborghini ammette di non voler più parlare di sua sorella

La sorella minore di Elettra Lamborghini legge per la prima volta il commento di Elettra che ha rotto il silenzio sul loro rapporto e decide di non volerne parlare più e

La storia d'amore tra Gegia e il misterioso Memet

Gegia ammette di essere sola da 11 anni prima di conoscere Memet. Poi, all'aeroporto di Instambul ha incontrato un uomo con cui si è scambiata l'amicizia su Facebook e di cui è ora molto innamorata anche se quasi nessuno crede a questa storia.

Antonella Fiordelisi è la preferita del pubblico e immune alle nomination

Ginevra e Antonino Spinalbese

?I due vipponi dormono insieme e si sono nascosti sotto le coperte. Sembra esserci del tenero ma non l'hanno ancora ammesso. Lui però sceglie di fare un passo indietro.

Le immunità

I 4 uomini immuni scelti dai vipponi sono: Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Salatino. L 4 donne immuni scelte dalle stesse vippone sono: Vilma Goich, Carolina Marconi, Ginevra Lamborghini e Gegia. L'immunità di Sonia Bruganelli va a Patrizia Rossetti. Quella di Orietta va a Elenoire.

Le nomination di stasera

Le nomination palesi

Giaele De Donà nomina Marco Bellavia

Attilio Romita nomina Marco Ballevia

George Ciupilan nomina Marco Bellavia

Pamela Prati nomina Marco Bellavia

Nikita Pelizon nomina Sara Manfuso

Cristina Quaranta nomina Marco Bellavia

Alberto De Pisis nomina Pamela Prati

Giovanni Ciacci nomina Marco Bellavia

Marco Bellavia nomina Giovanni Ciacci

Sara Manfuso nomina Marco Bellavia

Edoardo Donnamaria nomina Marco Bellavia

Amaurys Perez nomina Marzo

Le nomination nel segreto del confessionale

Elenoire Ferruzzi nomina Nikita Pelizon

Luca Salatino nomina Marco Bellavia

Ginevra Lamborghini nomina Giaele De Donà

Antonino Spinalbese nomina Giovanni Ciacci

Vilma Goich nomina Giaele De Donà

Charlie Gnocchi nomina Giaele De Donà

Carolina Marconi nomina Giaele De Donà

Antonella Fiordelisi nomina Giaele De Donà

Daniele Dal Moro nomina Marco Bellavia

Patrizia Rossetti nomina Marco Bellavia

Gegia nomina Giaele De Donà

Chi sono i nominati

I nominati di questa puntata sono Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci.