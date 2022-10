Gf Vip, il riassunto della quinta puntata. Caso Bellavia, litigi e squalificati

Stiamo entrando nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla quinta puntata in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questa secondo appuntamento live dello show. Tra nuovi ingressi a inedite confidenze fino a passare a qualche primo litigio tra "vipponi" ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I top e flop della quinta puntata di Gf VIp

I momenti salienti della quarta puntata del Gf Vip 2022

Alfonso Signorini fa chiarezza sul caso Marco Bellavia e annuncia i provvedimenti

?La quinta puntata del Gf Vip inizia con l'annuncio da parte di Alfonso Signorini che saranno presi dei duri provvedimenti nei confronti dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia. Prima di questo ha, però, mostrato le immagini di quanto accaduto nella casa nei confronti di Marco Bellavia e si è rivolto con parole durissime nei confronti dei concorrenti.

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip

Nonostante le scuse, la sorella di Elettra Lamborghini è stata qualificata dal gioco per aver detto che Marco Bellavia meritava di essere bullizzato. La ragazza è scoppiata subito in lacrime arrivando in studio da Alfonso Signorini completamente sconvolta dal fatto di essere stata eliminata dal programma.

Anche Giovanni Ciacci, dopo Ginevra, è stato squalificato dal Grande Fratello Vip dopo essere finito insieme a Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia a un televoto flash. Il pubblico sovrano ha scelto di eliminare una volta per tutte Ciacci dal gioco dopo le sue parole nei confronti di Marco Bellavia e, soprattutto, a causa del suo continuare a giustificarsi ritenuto inopportuno dal pubblico ma anche dallo stesso Alfonso Signorini.

Luca Salatino e il suo personaggio ironico cambia l'atmosfera del Gf Vip

Giaele e il dibattito sul matrimonio aperto

Dopo una lunga parentesi seria sul caso Marco Bellavia e il tema dela depressione sminuita e bullizzata dalla maggior parte dei concorrenti del Gf Vip, il Gf Vip è tornato a parlare di frivolezze con il matrimonio aperto di Giale a cui, però, non crede nessuno. ??

Giovanni Ciacci arriva in studio dopo la squalifica

Ciacci, appena entrato in studio si è scusato per quanto accaduto nei confronti di Marco Bellavia e ha ammesso di non essersi accorto del suo disagio.

Antonino Spinalbese parla dell'uscita di Ginevra

Charlie Gnocchi si scaglia contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello definito troppo duro ma Signorini lo zittisce subito

Sara Manfuso vuole uscire dalla casa del Grande Fratello

"Che cavolo hai?" le dice Signorini una volta chiamata in confessionale e lei rivela di essere molto provata da quanto accaduto in puntata e di voler abbandonare la casa per questo. Poi, però, decide di restare.

Chi è stato squalificato dal Gf Vip

I due squalificati del Gf Vip sono Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.